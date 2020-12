Gretther Yedra Rodríguez: "¿Por qué desmarcarse? San Isidro somos todos"

Siguen levantándose voces independientes a favor del Movimiento San Isidro (MSI) y ese es el caso de la cubana Gretther Yedra Rodríguez, que criticó en Facebook a los ciudadanos de la isla que se "desmarcan" y no entienden que "San Isidro somos todos". "¿Por qué desmarcarse?, se preguntó.

En su opinión, el MSI representa "a la Cuba que agoniza en el fango en el que la han hundido". Por tanto, no son sólo los 14 que encerraron en la sede de Damas 955, entre el 19 y el 26 de noviembre pasado, cuando fueron desalojados por la fuerza por la Seguridad del Estado.

"San Isidro son mis socios de La Marina y Simpson, de la Cuevita. No nos desmarquemos", recomendó la también profesora de Literatura a sus seguidores, advirtiéndoles de que "unidad no es uniformidad".

"Los que están en San Isidro hoy, viviendo una realidad paralela y mil veces más dura que la que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir, también quieren y sufren, odian y aman. ¿Desmarcarse hoy? Sí, pero de esa dictadura lobotomizadora", añadió la joven muy seguida en su blog y canal de YouTube Lluvia de Mayo.

Para Gretther Yedra Rodríguez no tiene sentido la diferenciación entre el "ellos" y nosotros" "como si nosotros no fuéramos ellos".

"Debemos zambullirnos de cabeza en la otredad, para comprender que sí, que ellos también somos nosotros. De alguna manera, por raro que parezca, todos somos San Isidro", concluyó.

Post de Gretther Yedra a favor del Movimiento San Isidro. Foto: Captura de pantalla

Su post se suma a los llamamientos de personalidades destacadas de la cultura, el arte y la ciencia cubana, que al hilo de la protesta de los artistas cubanos en La Habana han animado a cerrar filas en torno al Movimiento San Isidro.

Hace unos días el médico cubano Leandro Castellanos Vivancos, que cumplió misión hace unos años en Sierra Leona para luchar contra el ébola, lamentó que algunas personas no valoren la lucha del Movimiento San Isidro por la forma de vestirse o de expresarse de algunos de sus miembros.

"Hay gente que me dice que les cuesta mucho trabajo creer en ellos, que si los muchachos visten así, que si hablan improperios. No todo es tan relativo en la vida y no podemos guiarnos por una manera de ser o de vestir. De lo primero que uno tiene que estar consciente no es de a quién le cree, sino a qué le cree, ¿a qué le está creyendo usted?", expresó en una directa en su cuenta de Facebook.

También el científico cubano Eduardo López Collazo, ha colgado en change.org una carta dirigida a la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, que ha reunido en una semana 628 firmas de científicos e intelectuales cubanos por todo el mundo.

En ella, López Collazo, que nunca se había posicionado a favor de un movimiento político en la Isla, recaba el apoyo de la comunidad científica cubana al Movimiento San Isidro.

La iniciativa del director del Centro de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz de Madrid (IdiPaz) pide también el derecho a la libre reunión y a la libertad de expresión sin miramientos ideológicos o filiaciones políticas.

López Collazo reclama además autonomía para las universidades y libertad de cátedra y derecho a concurrir a las elecciones en Cuba. En este sentido, se abre al diálogo con las autoridades cubanas que sirva "como intercambio fructífero de ideas".

Pero el apoyo viene también desde Barcelona, Lima, Berlín, Washington o Santiago de Chile, donde los cubanos residentes en esas capitales han salido a mostrar su solidaridad con el Movimiento San Isidro.

Miembros del Movimiento San Isidro han sido sometidos a detenciones arbitrarias desde que la Seguridad del Estado entró por la fuerza en la sede de Damas 955 y los obligó a deponer la huelga de hambre que mantenían 5 de los 14 allí recluidos so pretexto de prevención sanitaria, ya que uno de los allí reunidos se había saltado las medidas sanitarias de cuarentena del coronavirus implantada por el Gobierno cubano.

Sin embargo, la medida preventiva quedó desacreditada cuando vecinos de la zona fotografiaron a los agentes que realizaron el operativo de desalojo de San Isidro con las mascarillas bajadas.

El Movimiento San Isidro surgió como repuesta a las limitaciones que el decreto 349 del Gobierno cubano impone a los artistas, desde el momento en que se arroga el derecho a decidir qué es o no es arte.