Seguridad del Estado detiene a exfiscal opositora cuando iba a comprar refresco a su hijo

Yeilis Torres Cruz, exfiscal del Tribunal Supremo de Cuba y actualmente opositora, fue detenida a las ocho de la mañana del jueves, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se disponía a comprar refresco para su hijo pequeño en un comercio estatal.

Torres Cruz, residente en La Lisa, municipio de la capital, transmitió en directo el momento en que fue arrestada por dos oficiales de la Policía y un agente de la Seguridad del Estado, quien violentamente la obligó a apagar el celular.

“Tengo a la Seguridad del Estado atrás de mí, ahora voy a tratar de sacar la cara de cerquita al agente Teylor, al represor Teylor. Aquí tengo la patrulla, la 01061”, dijo la joven en el video difundido en su muro de Facebook.

“Voy a comprarle refresco a mi hijo, a ver si hay, y me encuentro con este drama. Miren ahí, la patrulla allí en la esquina. No sé si me van a detener, no sé qué van a hacer”, añadió.

En el material se ve a uno de los uniformados cuando se dirige a la activista, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Buenos días, con el mayor respeto que usted merece, ¿podría acompañarme?”, demandó.

“¿Por?”, respondió ella.

“En la unidad le explicamos”, agregó el hombre, mientras su compañero abría la puerta de la patrulla.

Inmediatamente se ve una mano sobre la pantalla del teléfono.

“Ya, yo voy a apagar el teléfono, voy a apagar el teléfono”, protestó la Torres Cruz.

“La puerta la dejé abierta, a la puerta de mi casa no le pasé el seguro, es que mi mamá está trabajando y está en la Universidad de La Habana, calificando pruebas. Vamos conmigo allá”, detalló.

Mientras ella trataba de explicarse, se podía escuchar la voz del agente de la Seguridad exigiéndole que apagara el celular.

“Yo voy a apagar el teléfono, yo voy a apagar el teléfono, Teylor, deja la violencia”, cuestionó la opositora.

“Apágalo, apágalo primero”, replicó él.

“Ya lo estoy apagando, ¿no?”, dijo ella ya dentro del auto, antes de que se cortara la transmisión.

En un video subido posteriormente a su muro de Facebook, Torres Cruz, ya en libertad, reveló que permaneció ocho horas detenida en la unidad policial, dentro de un calabozo, sin comer ni beber nada.

La activista por los derechos humanos, que ha sufrido arrestos en otras ocasiones, subrayó la violencia que sufrió ese día.

“El día entero en la unidad de aquí, de La Lisa. Sé que hubo personas que llamaron porque las llamadas entraron delante de mí y escuchaba cuando les decían que no, que ahí no había ninguna mujer con ese nombre. Y yo se que eran hermano preguntando por mí”, denunció.

“La dictadura se esta reportando violentísima, ya vieron hoy la detención”, acotó.

Este Día de los Derechos Humanos en Cuba estuvo marcado por la detención y la prohibición de salir de sus casas a numerosos opositores y activistas independientes.

En Alquízar, municipio de Artemisa, la policía impidió salir a la opositora Diasniurka Salcedo Verdecia. La joven viajaba en una moto por la carretera cuando un oficial le ordenó detenerse y tras pedirle su documentación, le informó que no podía salir.

“Quitaron mis directas, lo poquito que pude grabar, pero conmigo van a tener que joderse. Ellos me hacen tomar medidas y alguien grabó por mí. Tengo prohibido salir y ¿ni él mismo sabe por qué? ¡Dice que es una orden! ¡Violando todos mis derechos, el otro policía y un oficial de la Seguridad!”, denunció en su muro de Facebook.