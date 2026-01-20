Pareja de cubanas presume su amor en redes, pero otro detalle se roba toda la atención: "¿Qué hay que hacer?"

Ver más

Una pareja de cubanas está conquistando corazones en TikTok tras compartir un video y varias fotografías en las que muestran su amor y complicidad, acompañadas de un mensaje romántico que ha enternecido a miles de usuarios.

En las imágenes, ambas aparecen tomadas de la mano, vestidas con tonos verdes suaves y sonrisas cómplices, reflejando la naturalidad y armonía de su relación.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en redes sociales ha sido su impresionante cabello largo, motivo de cientos de comentarios halagadores.

“¿Qué hay que hacer para tener ese pelo tan hermoso? ¿Cambiarse de bando?”, bromeó un usuario entre risas.

Otros dejaron mensajes de apoyo y cariño: “Miles de bendiciones para las dos princesas hermosas, que Dios las bendiga siempre”, o “Bendiciones para el amor venga de quien venga, muy lindas y respetuosas sus fotografías. Ojalá vivan en ese amor, paz y respeto por muchísimos años”.

Una de las protagonistas acompañó las imágenes con un texto que ha sido muy aplaudido por su ternura:

“Mi princesa, amarte es una decisión que tomo cada día con el corazón lleno, porque contigo todo se siente más claro, más sincero y más bonito. No importa cuántos caminos tengamos que recorrer, mientras podamos hacerlo juntas, apoyándonos, creciendo y soñando de la mano. Desde que estás a mi lado, mi corazón aprendió un idioma nuevo, uno que se habla con miradas sinceras, abrazos que calman y palabras que llegan justo cuando más se necesitan. Gracias por amarme de una forma tan real, tan profunda y tan llena de luz, porque contigo entendí que el amor también puede ser paz. Te amo”.

El video y las fotografías, compartidas en la cuenta @eliychina, superan miles de visualizaciones y se han convertido en un símbolo de amor y aceptación, con un toque de humor y belleza que las redes han sabido celebrar.