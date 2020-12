Roban artículos valorados en más de 40 mil dólares en el centro cultural Cubaocho de la Pequeña Habana

En la noche del 25 de diciembre dos ladrones entraron al centro cultural Cubaocho Museum and Performing Arts Center de la ciudad de Miami y sustrajeron un valor aproximado de 40 mil dólares en concepto de mercancía y obras artísticas

Roberto Ramos, el propietario del lugar sito en la popular Calle 8 de La Pequeña Habana, relató a CiberCuba detalles del hurto y pidió ayuda para localizar a los responsables.

“El día 24 mantuvimos el local cerrado por los festejos de Nochebuena. Yo había viajado a Las Vegas y, al parecer, un trabajador olvidó cerrar correctamente una puerta la noche del 23, cuando terminó su horario laboral. La alarma me sonó varias veces, pero revisé las cámaras y no vi nada raro. En otras ocasiones la alarma me había sonado por problemas de batería y pensé que en esta ocasión se trataba del mismo caso: una batería con problemas, y la desconecté”, comentó.

Según narra Ramos, alrededor de las 3:00 AM del 25 de diciembre las cámaras de seguridad captaron a dos individuos acercarse al inmueble y al percatarse que la puerta estaba abierta regresaron y se llevaron varias botellas valiosas. Luego regresaron por más, esta vez con un carro de compras.

A su regreso de Las Vegas, Ramos descubre lo sucedido y ofrece parte de inmediato a la policía, que abre el caso, y le pide al coleccionista y propietario del centro discreción en redes sociales porque de divulgar las imágenes capturadas por las cámaras, los culpables estarían sobre aviso y el proceso de captura se entorpecería.

Ramos esperó las 72 horas sugeridas por el detective hasta que, al no percibir ningún avance en la búsqueda de los delincuentes, decidió tomar partido y revelar lo sucedido en la red social Facebook.

“Tenía una colección de botellas muy raras, algunas valoradas en más de 3 mil dólares. Una de las pérdidas que más estoy sufriendo es la de varias bebidas tradicionales irlandesas que pertenecían a una colección especial. Yo soy un coleccionista. Mi centro funciona como un museo comunitario. En total perdí 80 botellas, 60 cajas de tabaco, una lámpara original del período Art Nouveau y una escultura tallada en madera de casi tres pies. Aunque no he elaborado un inventario exacto, la pérdida está muy cerca de esos números”, añade Ramos.

Según admite la fuente, la investigación avanza más despacio de lo que quisiera. Siente, además, que al no existir robo con fuerza, violencia, armas o víctimas involucradas en la escena del delito, el cuerpo de policías y el detective no le ofrecen toda la importancia que merece.

Las circunstancias del hurto solo añaden más pérdidas a la situación que arrastraba el museo, el cual había permanecido cerrado durante siete meses a consecuencia de la crisis económica provocada por la Covid-19.

“En el mes de mayo debía renovar mi plan de seguros. Cubaocho se encontraba cerrado en medio de la profunda crisis por coronavirus, entonces no compré una cobertura ante casos de robo, por tanto, probablemente no reciba ninguna indemnización por los daños”, comenta Ramos.

Cubaocho Museum and Performing Arts Center es un espacio de reunión donde convergen el arte, la música, la danza, los puros y los cócteles. El público asistente puede contemplar la gran colección de arte cubano del siglo XIX, principios y mediados del siglo XX mientras bebe un mojito. El centro también alberga una biblioteca y un bar - cafetería que cuenta con una impresionante selección de rones. En el corazón de la Pequeña Habana, este museo privado ha insuflado vida a la creación y a la preservación de los valores artísticos cubanos, según declara su creador y propietario.