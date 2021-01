Democracia a la cubana: Diputada a la Asamblea Nacional agradece que todos le hayan votado sin conocerla

La ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, ha dado una "clase magistral" sobre el ejercicio de la democracia en la isla al agradecer a los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Candelaria, Artemisa, haberla elegido diputada con el total de los votos "a pesar de no conocerme".

Un reporte de Radio Artemisa señala que la mujer -quien además es natural de Camagüey- fue electa en la XXIII sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Candelaria, celebrada a fines del año pasado, para cubrir una plaza vacante de este territorio.

"Haber sido seleccionada delegada y con el total de los votos me crea un compromiso mayor. Les prometo que trataré siempre de planificar un momento para visitarlos y cada vez que tenga que venir a las reuniones vendré y trataré de representarlos de la mejor forma posible en la Asamblea Nacional", declaró Wilson González a la emisora.

"Les agradezco infinitamente a pesar de no conocerme me hayan apoyado en la votación y hayan confiado en mí (...) Ya no soy camagüeyana y habanera, ahora soy también de Candelaria", expresó.

Un usuario de Facebook, el periodista José Raúl Gallego, sacó a relucir el material en la red social y dijo que se trataba de otra "De las maravillas de la "democracia de partido único" en la isla.

"Y todavía te encuentras gente con conocimientos, con experiencia en otros países, haciendo malabares para hablar de democracia en Cuba", subrayó.

Su post también generó reacciones de otros usuarios de esa plataforma de internet.

Uno de ellos dijo que "Eso pasa en todos los lugares de Cuba , pues aquí en el municipio Guanabacoa si usted le pregunta a sus habitantes quien lo representa en la Asamblea Nacional, nadie lo sabe, yo no lo sé... eso no es democracia, es engaño y manipulación".

Otro internauta afirmó que "Ellos se eligen y el pueblo no tiene ni idea. Ese es su negocio. Entre ellos y solamente ellos".

Una forera se preguntó: "¿Será que se lo creen o cuando llegan a su casa y cierran la puerta empezarán a reírse de toda esta mierd@?, porque ni nombre tengo para ponerle. Candelaria, un pueblo empobrecido peor que el Pueblo Blanco de Joan Manuel Serrat. porque por lo menos aquel era blanco Candelaria, es gris sin juventud. La mayoría se ha ido lo poco que tenía antes del 1959 ya ni existe la fábrica de conservas El Gallito, desapareció el cine, desapareció todo, una pobreza extrema, nada, ahí solo el campo y el matadero que cada tres o 4 meses hacen una redada y botan a los que sacan poquitos de carne para sobrevivir. Estoy seguro que esta Sra no sabe ni donde queda Candelaria".

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba inició en diciembre pasado el VI Periodo Ordinario de Sesiones, y en su inauguración, en nombre de la democracia, amenazó a opositores y activistas que critican al gobierno en la isla.

“Este periodo de sesiones se enmarca en un contexto, en primer lugar, signado por la hostilidad y agresividad del gobierno de Estados Unidos en su afán continuo de destruir la revolución cubana (...), con ese vil propósito, aplican métodos de la llamada guerra no convencional, utilizando para ello personajes sin ninguna credibilidad movidos solo por el interés económico que los convierte en vulgares mercenarios”, dijo el presidente del Parlamento Esteban Lazo al inaugurar las sesiones.

En su declaración, Lazo criminaliza a quienes critican, por razones obvias, el sistema democrático de la isla.