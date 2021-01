Cubanos reaccionan al precio del pan tostado en tiendas de ARTEX: Bolsas de 80g a 100 pesos

Las tiendas de Artex en santa Clara están vendiendo bolsas de pan tostado con diferentes gramajes a precios elevados, la de 80 gramos cuesta 100 pesos.

El director comercial de Artex en la provincia, Juan Fernández Fernández, justificó los precios del alimento diciendo que se trata de una elaboración artesanal y no del pan que compra la familia para el desayuno o las meriendas.

"Nosotros comercializamos la obra de artesanos y artistas, y este producto cumple esa particularidad. Es un pan saborizado, con diferentes gramajes y formas. Estos productos dan a conocer las posibilidades creativas de un artista con amplios conocimientos de la dulcería y la repostería", afirmó Fernández Fernández a la emisora de radio local CMHW.

El reporte de la periodista María Teresa Valdés mencionó además que el pan, en comparación con otros productos del mercado, tiene un precio elevado porque se elabora con materias primas importadas que un trabajador por cuenta propia compra en las tiendas en dólares que habilitó el país para recaudar divisas extranjeras.

“Los precios están de acuerdo a la calidad. Existen varias ofertas, por ejemplo hay una bolsa de pan de 20 gramos que contiene 15 unidades, y vale 40 pesos; otra de 40 gramos con 10 unidades que cuesta 50 pesos; también una de 60 gramos a 70 pesos; y una de 80 gramos a 100 pesos, esta última es una de las más vendidas a la población”, aseguró el director comercial de Artex en Villa Clara.

Varios cubanos han reaccianado con fuertes crítricas en la página de Facebook de la emisora provincial de radio CMHW, que trató el tema en uno de sus programas.

"Yo los vi, la gente con hambre en la calle sin poder llegarles a esos precios y los panes en exhibición. La mayor falta de respeto al cubano en estos tiempos de pandemia fue esa decisión de subir los precios a todo", dijo Anadey Fabián.

Por su parte Arazay Fellton no solo consideró abusivos los precios sino que mostró preocupación por las familias que no tienen otra opción que comprar el pan en la bodega aunque no tenga calidad o hacer largas colas en las panaderías antes que gastar cien pesos en una bolsa de tostadas saborizadas en Artex.

Sobre los constantes operativos policiales a los cuentapropistas cuando suben los precios a sus productos y servicios opinó Yunieski Rodríguez. "Vergüenza debería darles vender eso a ese precio", mencionó.

Por su parte Raúl Martínez Estévez mostró interés por saber el precio que Artex le compra al trabajador por cuenta propia el pan tostado y el margen comercial que este pone al venderlo en sus establecimiento. "Creo que ahí está el misterio que nunca el funcionario dijo en la entrevista", finalizó.

Cuba inició la llamada tarea ordenamiento el 1 de enero de este año, el proceso incluye la unificación monetaria y cambiaria, la subida de los salarios y el drástico aumento de precio a productos y servicios de primera necesidad.

En el centro del debate está el pan, un alimento que incrementó su valor comercial en las tiendas y panaderías, lo que provocó que en los primeros días del año muchos renunciaran a comprarlo porque estarían pagando más por el mismo producto y con la misma calidad.