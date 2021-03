Las disculpas de Sandro Castro llegan a importantes medios internacionales

Las disculpas públicas de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, después de que se hiciera viral un vídeo en que se ve especulando mientras conduce un Mercedes Benz por carreteras de La Habana, han llegado a importantes medios de prensa internacionales.

La prensa oficialista cubana se niega a tocar el tema, pero el nombre de Sandro Castro ocupa titulares en diarios de todo el mundo. La mayoría de los medios internacionales ha replicado una nota de la agencia EFE, aunque enfatizan en diferentes elementos de cara a su audiencia.

Uno de los gigantes de la comunicación que se hizo eco del caso fue CNN en español. Aseguran que el nieto de Fidel les dijo que por el momento no quería dar declaraciones adicionales, pues desea permanecer retirado de las redes sociales. Han señalado que no pueden confirmar de manera independiente que el auto sea propiedad de Castro o no.

El diario español ABC también publicó un artículo sobre los polémicos vídeos. Indica que "el nieto de Fidel Castro, ha vuelto a montarla en Cuba" y destaca que es "el primer miembro de la saga del dictador" que se disculpa públicamente tras las críticas recibidas en Internet.

Marca, especializado en noticias del ámbito deportivo, dedicó un espacio a Sandro Castro en que pone el punto de mira en la velocidad que llevaba el joven conductor cubano. "Se le veía alardear de la conducción de un Mercedes, además de hacerlo a gran velocidad", dice el artículo.

El periódico español 20 Minutos, en su reporte sobre el caso, alegan que los vídeos de Sandro generan "polémica en un momento de grave crisis económica y escasez de alimentos" en Cuba. En su último párrafo recuerdan a los lectores que Fidel Castro, prácticamente hasta su retirada por motivos de salud, mantuvo su vida personal y familiar en una fuerte privacidad.

El Comercio destacó de Sandro Castro su gusto por las redes sociales, la tecnología, la ropa cara y otros lujos que le son negados al pueblo cubano. También puso en tela de juicio el origen del dinero empleado para llevar este estilo de vida en un momento en que el gobierno cubano obliga al pueblo vivir en la más estricta austeridad.

Destacando esta contradicción comienza el texto de El Tiempo. Señalan que mientras el gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, "trata de implementar una nueva reforma económica para mejorar la situación financiera y social de millones de cubanos", el nieto de Fidel aparece manejando un carro de alta gama.



Las disculpas de Sandro Castro ocupan titulares en todos los continentes, pero no llegan a la Televisión Cubana. Hasta la actualidad el Noticiero de la isla, en ninguna de sus emisiones ha incluido un reporte sobre los polémicos vídeos. Tampoco lo ha hecho el diario Granma.

El único medio que se hizo eco del suceso, y sin mencionar el nombre del implicado fue Alma Mater. Uso para tratar el tema un titular ambiguo: "Palabras de Israel Rojas sobre video viral" que no fue escrito por un periodista sino que replica las palabras del músico Israel Rojas en su perfil de Facebook.

El líder de Buena Fe, por su parte, tampoco menciona a Sandro Castro en su análisis de la cuestión, sino que rememora decisiones que consideró erradas del hijo de José Martí -Francisco José Martí y Zayas Bazán- para terminar recalcando que “La grandeza no es hereditaria”.

El prolongado silencio de la prensa oficialista sobre los vídeos de Sandro Castro son un ejemplo más de sus intentos por silenciar los problemas de Cuba, por evitar que los cubanos puedan ejercer su sentido crítico sobre el confortable estilo de vida del nieto de Fidel y otros muchos hijos y nietos de la cúpula de gobernantes del país.