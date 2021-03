Vicepresidenta del Parlamento Europeo exige el reemplazo del embajador de la UE en Cuba

La Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, exigió nuevamente el reemplazo del embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, Alberto Navarro, por sus vínculos con la dictadura de la isla.

Esta vez, la funcionaria se dirigió a través de Twitter al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y citó un texto del diario estadounidense Político, donde se abordaba la polémica en torno a las declaraciones de Navarro respecto a Cuba.

"No, yo no considero que Cuba sea una dictadura. Claro que no", manifestó a CubaNet el diplomático español con 40 años de experiencia de los cuales, los últimos cuatro, los ha vivido en La Habana.

Las declaraciones de Navarro aparecen en medio de un contexto de represión sin precedentes en los últimos años, donde aumentan cada vez más los presos políticos, las torturas, el acoso y la violencia de género contra disidentes.

“Lástima que los eurodiputados tuvieran que aprender esto de la prensa. Buen primer paso, pero la política de la UE no se puede socavar de esta manera y el embajador Navarro debe ser reemplazado”, reclamó Dita Charanzová en la red social.

En diversas ocasiones, la funcionaria ha mostrado su solidaridad con la lucha a favor de los derechos humanos que libran los activistas y opositores en Cuba.

A finales de febrero, Charanzová condenó la detención de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión de la Unión Patriótica de Cuba, por fuerzas policiales al servicio del régimen de la Isla.

Cuando fue lanzado el sencillo “Patria y Vida”, canción de marcada esencia política que encara a la dictadura, la funcionaria la compartió en sus redes de un modo elogioso.

Recientemente firmó junto a un grupo de eurodiputados una carta a Josep Borrell donde acusaban al embajador de la UE en la isla de trascender las funciones diplomáticas que le corresponden, además de alinearse con un gobierno dictatorial.

“La semana pasada, varios eurodiputados y yo pedimos la dimisión del embajador de la UE en Cuba. Desde entonces, el Embajador afirmó en los medios de comunicación que Cuba no es una dictadura. Además, pedimos que el Embajador Navarro comparezca ante el Comité de Asuntos Exteriores y respuesta a los eurodiputados del @Europarl”, publicó Charanzová en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con una copia de la nueva carta enviada a Borrell.