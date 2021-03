Chocolate MC apoya a Yulien Oviedo tras su polémica por decir que en Cuba no hay dictadura

El cantante cubano de música urbana Yulien Oviedo ha protagonizado titulares en las últimas semanas después de las declaraciones que hizo en una entrevista concedida al personaje incógnito que se hace llamar en redes sociales Un Martí To' Durako, en la que aseguró que no creía que en Cuba existía una dictadura.

Dichas palabras no hicieron más que generar polémica y convertir al artista en objetivo de críticas. Sobre todo, ganarse la desaprobación y el enfado de muchos de los cubanos de Miami (Florida), ciudad en la que también reside el reguetonero desde hace varios años y donde trabaja con frecuencia, que catalogaron su acto como una ofensa.

De hecho, una de las consecuencias que Yulien Oviedo experimentó hace poco debido a sus declaraciones fue la cancelación de su concierto en La Ciudad del Sol. Los dueños del restaurante La Mesa, donde el artista tenía previsto actuar el próximo el 18 de marzo, suspendieron el evento debido al revuelo que habían causado sus afirmaciones.

No obstante, parece que todo no ha sido puertas cerradas para el intérprete de Pidamos y un popular cantante del género urbano de la isla le ha tendido su mano amiga en medio de tanto alboroto: Chocolate MC.

Yulien Oviedo compartió en las historias de su perfil de Instagram un escrito dedicado a El Rey del Reparto en el que le agradece por su apoyo y asegura que tiene "el corazón más grande" que ha visto.

"Quiero agredir al único artista que se ha pronunciado ante esta situación. Un artista real, que dice las cosas tal y como son, un artista sin miedo, un artista capaz de todo sin importarle absolutamente nada. Llámenlo loco, polémico, lo que sea, pero tiene el corazón más grande que he visto. Gracias Chocolate MC, los detalles se demuestran con hechos, no con mensajeros de texto", se puede leer en el post.

Instagram / Yulien Oviedo

Chocolate MC, por su parte, se hizo eco de la publicación de Yulien Oviedo y la compartió en las historias de su perfil de Instagram acompañada del emoticono de una mano en forma de rezo.

Instagram / Chocolate MC

Luego de la controversia que generó Yulien Oviedo con sus palabras, finalmente el artista acabó pidiendo perdón a la ciudad de Miami y reconociendo que en Cuba sí que existe una dictadura. Lo hizo mediante su aparición en un programa del canal de televisión local Telemundo 51.

"Esto me tiene a mi, a mi familia y a mi equipo de trabajo desconcertados, por yo no haber dado la respuesta correcta que debí haber dado en ese momento. Sinceramente no me sentí capacitado para responderle esa pregunta a esa persona, di la respuesta equivocada. Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas, porque no fue eso lo que quise decir", expresó el cantante cubano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.