"No queremos premios Nobel, solo envíen comida" dicen estudiantes sudafricanos en situación desesperada en Cuba

“No queremos premios Nobel. Solo envíen comida”. Este es el mensaje desesperado que los estudiantes sudafricanos de medicina envían a las autoridades de su país, protestando por el endurecimiento de sus condiciones de vida y la mala alimentación que reciben en Cuba.

El Programa de Colaboración Médica Nelson Mandela-Fidel Castro no ha ido según lo planeado, advierte un reportaje publicado en The South African. Según este medio, Sudáfrica desplegó la alfombra roja cuando llegaron médicos cubanos, pero los estudiantes de medicina sudafricanos no han recibido el mismo trato en la isla.

El encarecimiento de la vida luego de implementada la unificación monetaria conocida como “tarea ordenamiento” ha hecho que los estudiantes sudafricanos de medicina en Cuba estén pasando por una situación crítica que los ha llevado a protestar por las 'condiciones espantosas' en las que viven.

La alarma saltó el pasado febrero cuando los estudiantes sudafricanos protestaron por el empeoramiento de las condiciones de vida en Cuba y acompañaron su denuncia con fotografías de la comida que presuntamente reciben durante sus estudios en la isla.

Desayuno que presuntamente ofrecen a los estudiantes sudafricanos / babalublog.com

Según el sitio de noticias Babalú Blog, las condiciones de vida de los estudiantes sudafricanos, que eran deplorables antes de que entraran en vigor las reformas monetarias, ahora se han vuelto intolerables. “Las viviendas miserables, la falta de alimentos y la discriminación los han llevado a pedir ayuda inmediata al gobierno sudafricano”, expone la publicación.

Ante la emergencia que están sufriendo los estudiantes, que en su mayoría provienen de familias humildes, estos se decidieron a pedir auxilio al Dr. Zweli Mkhize, ministro de Salud del país africano.

El aumento de precio de los bienes y servicios que experimentó la economía cubana desde comienzos de año ha mermado los recursos de los estudiantes, cuyas familias no pueden asumir los gastos extraordinarios de su estancia en la isla.

Almuerzo / babalublog.com

La falta de alimentos, las pésimas condiciones de vida y los estipendios inadecuados que los han dejado casi en la indigencia, constituyen algunas de las quejas que los sudafricanos hicieron llegar a su gobierno. La escasez es tan grave –denuncian-, que algunos ni siquiera tienen acceso a artículos de primera necesidad como almohadillas sanitarias.

En este sentido, solicitaron a su gobierno que aumente sus estipendios para poder adquirir alojamiento privado y comprar alimentos. Por su parte, según The South African, el gobierno está tratando de coordinar una respuesta y se habla de la posibilidad de enviar suministros a través de aviones militares sudafricanos.

La idea no ha sido bien recibida por el partido de la oposición Alianza Democrática (DA, por sus siglas en Afrikaans). La diputada Haseena Ismael, miembro del Comité de Cartera para la Salud, confesó estár asombrada con toda la situación.

En una sesión parlamentaria en la que se abordó asuntos relacionados con los médicos cubanos en Sudáfrica, el grupo DA expuso la situación de los estudiantes de medicina en Cuba. La solución propuesta por el gobierno dejó perplejos a los diputados de la oposición.

Pedir a las familias “llenar maletas llenas de mercadería” y transportarlas a la isla en un vuelo militar, les pareció una burla, ya que muchos de estos estudiantes provienen de comunidades afectadas por la pobreza.

Evidentemente, el partido de gobierno -el Congreso Nacional Africano (ANC)- no ha considerado los aspectos prácticos de hacer que las familias compren una maleta, la llenen con lo esencial y luego la envíen al extranjero, valoraron los diputados de DA, quienes están “echando humo” con esta denuncia.

“Estos estudiantes provienen en gran parte de entornos pobres y desfavorecidos. Muchos provienen de familias pobres que no tendrían los fondos necesarios para llenar una maleta de 23 kg para su hijo, que necesita tan desesperadamente estos artículos cruciales. Por lo tanto, esta solicitud es injusta y aparentemente un intento del gobierno de desviar la responsabilidad de sí mismo”, expresaron.

Asimismo, señalaron que “en lugar de gastar más dinero en un programa que no prepara adecuadamente a los estudiantes de medicina para las realidades sudafricanas, tal vez el gobierno debería usar este dinero para invertir en más y mejores instituciones médicas en casa”.

Enfadado con la petición del Nobel de la Paz hecha por el primer ministro Cyril Ramaphosa para los médicos cubanos, que fueron recibidos con los brazos abiertos el año pasado para apoyar la lucha contra la pandemia de COVID-19, el partido de la oposición se pregunta qué premio o respuesta está ofreciendo el gobierno a estos futuros profesionales.

Comida / babalublog.com

“No habrá trofeos para ellos. De hecho, tendrán suerte si consiguen una maleta medio llena de cualquier cosa a este ritmo. Los estudiantes están luchando y se necesita hacer más para ayudarlos en su entorno de aprendizaje”, denuncian.

La posibilidad de estudiar medicina en Cuba con becas completas fue el sueño de los mejores y más brillantes estudiantes de entornos pobres y desfavorecidos de Mzansi, refleja The South African. “Sin embargo –afirma- su sueño centroamericano se ha convertido en una pesadilla”.

Todo indica que la protesta de los estudiantes sudafricanos viene soterrada desde hace ya un tiempo. En mayo de 2020 University World News reflejaba el malestar de los más de 1.200 estudiantes sudafricanos que estudian en Cuba como parte del Programa de Colaboración Médica Nelson Mandela-Fidel Castro.

La terrible situación en la que se encontraban llevó a su representante estudiantil, Lethabo Mokoma, a redactar un llamado de auxilio a la embajada de Sudáfrica en Cuba. “Se ha vuelto especialmente difícil durante esta pandemia y nos ha afectado mucho. Los artículos básicos rara vez están disponibles. Expresamos nuestras preocupaciones en la embajada y enviamos una carta pidiendo a nuestro gobierno que nos proporcione estos productos”.

En enero de 2019, cincuenta estudiantes kenianos de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en Cuba realizaron denuncias respecto a la dificultad de las condiciones de vida en la isla.

En marzo de ese mismo año, estudiantes congoleños protestaron frente a la embajada de su país en La Habana para reclamar el pago de sus estipendios y otros beneficios como becarios en Cuba. A consecuencia de ello, un centenar de estudiantes de Medicina fueron repatriados a la República del Congo, una decisión tomada de conjunto entre las autoridades de ambos países.

Unas semanas más tarde, alrededor de 250 estudiantes de medicina y odontología procedentes de Namibia, acusaban al Ministerio de Salud de su país de dejarlos sin “medios para sostenerse” en Cuba.