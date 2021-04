Movimiento San Isidro responsabiliza al gobierno cubano por la integridad física de huelguistas de UNPACU

El Movimiento San Isidro responsabilizó al gobierno cubano por la integridad física de los miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que este martes cumplieron 18 días en huelga de hambre.

"Responsabilizamos al gobierno de Cuba por la integridad física de los huelguistas miembros y simpatizantes de la UNPACU, exigimos el retiro del cerco y la represión policial a dicha sede inmediatamente", expresó el MSI en su muro de Facebook.

José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, junto a varios miembros de la organización, llevan ya 18 días sin probar alimentos y se encuentran en estado crítico, según denunció la hermana del activista, Ana Belkis Ferrer, mientras la sede del grupo continúa bajo un cerco policial que ni siquiera permite la libre circulación de la población por esa calle de Santiago de Cuba.

Los activistas se declararon en huelga de hambre para protestar contra el acoso de la Seguridad del Estado, que lleva meses sometiéndolos a detenciones arbitrarias y actos de repudio, para impedirles que realicen su labor de ayuda a personas de bajos recursos.

Nada más conocerse la decisión de empezar esta huelga, el Movimiento San Isidro mostró su solidaridad.

En entrevista con CiberCuba, el rapero Maykel Osorbo dijo que las acciones represivas que han sufrido él y sus compañeros en los últimos días es la vía del régimen para "desviar la atención de la huelga de UNPACU".

"... Los que sí sabemos es lo que ha estado haciendo el régimen en estos días para quitarle visibilidad a lo que está sucediendo con la UNPACU", denunció.

Maykel Osorbo ya había mostrado su preocupación por el acoso y la vigilancia sobre los miembros de UNPACU, y recordó que en noviembre de 2020, cuando él estuvo en huelga de hambre, Ferrer hizo un ayuno de tres días en solidaridad.

"Es grave lo que está pasando", advirtió.

"Tratan de seguir con campañas de descrédito, insisten en eso, José Daniel Ferrer no es un criminal. (...) Ferrer no está haciendo nada, Ferrer no es un terrorista, está plantado, y su esposa, que es tan valiente como cualquiera está plantada”, añadió.

Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, realizó un ayuno de 24 horas para llamar la atención sobre la situación de los activistas de UNPACU y presionar al régimen a cesar el acoso contra ellos, dos días después de que empezaran su huelga de hambre.

"Amanezco en ayuno de 24 horas en solidaridad con mis hermanos de la UNPACU, porque conquistar la libertad es responsabilidad de todes, se meten con uno y se meten con todos. Estamos conectados. Movimiento San Isidro estamos puesto", expresó el artista plástica en sus redes sociales.

También los artistas y periodistas independientes que conforman el grupo 27N mostraron en un comunicado su apoyo a los huelguistas de la organización de Santiago de Cuba.

"La UNPACU demanda su derecho a participar del destino de la Nación, a ayudar a quienes lo necesitan mediante su programa de auxilio a las comunidades cercanas más pobres en estado de vulnerabilidad, y a que cese el hostigamiento que sobre ellos tienen la policía y la Seguridad del Estado. De modo similar lo hacemos todos los que en tiempos de tanta precariedad, practicamos la solidaridad e invitamos a la responsabilidad ciudadana", reza el mensaje.