Diseñador cubano sobre detención de Luis Manuel Otero y Afrika Reina: "Es un secuestro de Estado, como en Argentina o Chile cuando Pinochet"

El diseñador cubano Erik Ravelo ha criticado en redes sociales el arresto del "artivista" Luis Manuel Otero Alcántara y la rapera Afrika Reina, a quienes la Seguridad del Estado se llevó detenidos este sábado tras allanar el domicilio del artista y romper varias de las obras de arte que allí guardaba.

La irrupción de los agentes vestidos de civil en la sede del Movimiento San Isidro (calle Damas 955) fue grabada por vecinos que fueron testigos del violento suceso.

"Hoy estoy tan triste. Viendo como se llevaron a esos muchachos de San Isidro. Arrastrados cargados entre tres. Un shock. Eso es simplemente un secuestro de Estado, como en Argentina o Chile cuando Pinochet", escribió Ravelo en su cuenta de Facebook.

"Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, HUMAN LO QUE SEA oye, alguien debería hacer algo no es posible que en el 2021 un ser humano tenga que vivir algo así por pensar diferente", agregó el diseñador, que se dijo también "desgarrado y adolorido por Luis Manuel".

"Unos Fascistas es lo que son, así mismitico hacía Mussolini", añadió

No es la primera vez que Ravelo se solidariza con el Movimiento San Isisdro y critica públicamente al régimen cubano.

Hace apenas una semana, el diseñador usó imágenes paródicas de las camisetas de la marca Clandestina para protestar por las detenciones arbitrarias de activistas del MSI. En las fotos, Otero Alcántara aparece con camisetas muy semejantes a las que comercializa Clandestina, con diversas frases paródicas como "Alshually, I'm in 100 y Aldabó", dirección de una estación policial; "Alshually I'm in la estación de Zanja" o ""Alshually, I'm in Villa Marista", el cuartel general del DSE.

En febrero, Ravelo también dio a conocer su nueva obra, "Doctrina", "versión cubana" de su serie Los intocables, en la que critica el uso de niños cubanos en los actos de repudio y el adoctrinamiento político infantil con una imagen de un pionero cubano "crucificado" sobre la figura de Fidel Castro.

En el 2013, Ravelo lanzó en internet una provocadora campaña en defensa del derecho de la infancia y en la que criticaba con dureza el abuso infantil usando como referente simbólico la crucifixión de Cristo y los siete pecados capitales. En aquella ocasión, un vídeo y siete fotografías retocadas aludían a los numerosos escenarios en que el derecho de la infancia ha sido vulnerado, o en que los niños han sido objeto de abusos de diferentes tipos: sexuales, de poder, maltratos, guerras, catástrofes químicas, tráfico de órganos, e incluso, el fenómeno de la obesidad infantil.

El diseñador cubano, que durante diez años fue Director creativo de la revista Colors y del proyecto Fabrica, centro de investigación sobre la comunicación del Grupo Benetton, ha firmado campañas de Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud, así como varias exposiciones de arte.

Es el autor de la controvertida campaña Unhate, que muestra fotomontajes de líderes mundiales besándose. Con esta obra recibió el prestigioso galardón Grand Prix de Press, que le fue entregado en la edición 59 del Festival Cannes Lions 2012.

Suya es igualmente la escultura “UnHate Dove”, que forma parte de la mencionada campaña y consiste en una paloma construida con más de 25.000 casquillos de balas recogidos en campos de batalla en las ciudades de Sirte, Misrata y Trípoli, durante la guerra en Libia.

El diseñador cubano ha sido galardonado con el Clio de Oro, uno de los más importantes premios del mundo de la publicidad.