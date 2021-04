Luis Manuel Otero: "Me cansé de vivir en una dictadura y voy a salir día tras día"

El "artivista" cubano Luis Manuel Otero Alcántara denunció en las redes sociales el acoso al que lo está sometiendo la Seguridad del Estado y la virtual prisión domiciliaria a la que se encuentra sometido en la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana.

Tras confesar su tristeza por el secuestro y la destrucción de sus obras por parte de agentes de la policía política vestidos de civil, el artista también aseguró que continuará intentando salir "día tras día". "Esas pinturas eran parte de mí", declaró Otero, en un video colgado en Facebook por la por la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

"Si mi derecho básico de estar en mi casa con quien yo quiera y hacer arte no es respetado, y yo admito eso, tengo que admitir que mañana fusilen a cualquiera", agregó.

"El garrote vil que se llevaron muestra eso, muestra cómo nos sentimos", aludiendo a una de las obras secuestradas.

"Voy a salir hacia el Capitolio, la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde tienen que escucharme como ciudadano cuyo derecho fue violado", añadió.

"¿Qué estamos esperando, cubanos?, interpeló. "Yo, Luis Manuel Otero Alcántara, me cansé. El MSI Amaury Pacheco, Iris Ruis y Michel Matos lo van a dirigir; cada uno de los proyectos tienen personas a cargo de eso. Yo me cansé y voy a salir a diario hacia el Capitolio. No voy a cejar nunca", aseguró el artista.

Junto con Otero Alcántara, hoy muchos otros activistas sitiados ahora mismo en sus casas, entre ellos la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, que lleva 12 días sin poder salir de su domicilio.

El pasado día 20, tras ser "devuelto" a su domicilio en Damas 955, en el barrio habanero de San Isidro por agentes de la Seguridad del Estado, Otero ya denunció que no se le permitía salir ni recibir visitas.

En otro mensaje divulgado en redes sociales dijo: "Llevo alrededor de 17 días en prisión domiciliaria, dentro de mi casa; no me dejan salir, intento salir y me detiene la policía política”.

El artista también explicó su intención de demandar al Estado cubano por dañar y secuestrar sus obras de arte, y dedicar los 500 mil dólares que reclama por daños a sus obras a las becas de los niños del barrio San Isidro.

La semana pasada vio la luz un video del allanamiento de la sede del Movimiento San Isidro, difundido también por Ramos. En las imágenes se ve además cómo varios agentes irrumpen vestidos de civil en la sede del MSI y rompen y maltratan las obras de Luis Manuel.

El video fue grabada por vecinos de la comunidad que fueron testigos del violento suceso.

La situación de Otero Alcántara ha sido denunciada en numerosas ocasiones por activistas y organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos.

Este miércoles, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se solidarizó con el artista y denunció las detenciones a las que lo somete el régimen cuando el artista intenta reclamar por la destrucción de sus obras.

“Cuba: el artista Luis Manuel Otero Alcántara, referente del Movimiento San Isidro, ha sido detenido 5 veces en los últimos 5 días”, denunció Vivanco en Twitter.