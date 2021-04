"Ten cuidado con lo que estás poniendo en internet": Represor amenaza de muerte a joven católico en Cuba

El joven católico cubano, Adrián Martínez Cádiz, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de un presunto sicario del régimen cubano que le intimidó para que dejase de publicar contenido crítico contra el gobierno en redes sociales.

“Ten cuidado con lo que estás poniendo en internet que te vas a ganar dos puñaladas”, le dijo un hombre a Martínez Cádiz en la esquina de su cuadra, según denunció en un post publicado este sábado en su página de Facebook.

El sujeto que le amenazó paso en una moto muy despacio por su lado, mientras el joven caminaba. Según el relato de Martínez Cádiz, los hechos ocurrieron sobre las siete de la noche en su barrio. El conductor de la moto eléctrica le dijo esto mientras pasaba despacio a su lado y luego aceleró.

“A pesar de que en ocasiones anteriores he sido citado, un mayor me ha realizado test psicológicos y se me ha detenido durante una hora en la estación de policía de Cuba y Chacón, con el pretexto de que no podía caminar por la acera del malecón, nunca antes había llegado al punto de una amenaza contra mi vida”, manifestó el joven católico.

Ante semejante amenaza, Martínez Cádiz no dudó en denunciarla públicamente, al tiempo que aseguró que no dejará de decir lo que piensa ni “defender la verdad”. Asimismo, acompañó su denuncia en redes sociales con dos fotografías que le dio tiempo a sacar con su teléfono móvil, en las que se ve al sujeto que le amenazó alejándose en la moto.

Según la información de su perfil en redes sociales, Martínez Cádiz se desempeña como realizador audiovisual y cinematográfico independiente, un sector que está en la mirilla del régimen, tanto por su relación con el trabajo de la prensa independiente, como en el de la creación artística y de contenidos.

Además, el joven católico trabaja en Palabra Nueva, la revista de la arquidiócesis de La Habana, y es responsable de comunicaciones en la página de internet de la Pastoral Juvenil de La Habana, en la cual se publica “todo lo que acontece en nuestra Iglesia Católica Universal desde una mirada dinámica y joven”.

“Gracias a todas las mujeres cubanas sin miedo que dan el paso de luchar por una Cuba libre mientras los hombres miran desde lejos sin comprometerse contra la injusticia”, publicó recientemente Martínez Cádiz en su perfil de Facebook.

Un post suyo, publicado el 17 de abril compartía fotografías hechas a tropas especiales del régimen patrullando en La Habana, con motivo de la celebración del VIII Congreso de Partido Comunista de Cuba.

“Así se vive el 8vo congreso del PCC, calles militarizadas, y cero transmisiones en vivo del congreso. La manipulación de la información toma su tiempo y el pueblo se entera de lo que ellos quieran decir en el NTV. Hasta ahora no conozco de avances, solo más restricciones. La olla está tomando presión. Las fotos las tomé en el parque del Mónaco”, informó el joven.

Las amenazas recibidas este viernes por Martínez Cádiz provocaron la reacción de Rosa María Payá Acevedo, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. La hija del fallecido líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, declaró que la "policía política amenaza de muerte a joven católico en La Habana”.

“La campaña de difamación, las amenazas y las agresiones contra los sacerdotes cubanos que en coherencia con la misión profética de la Iglesia levantan la voz a favor de su pueblo es inmensa y criminal. Hoy, las agresiones de la policía política fueron más allá para intentar aterrorizar a un joven laico cubano, simplemente por decir lo que piensa en las redes sociales”, denunció la joven activista.

“No por común es menos peligrosa la agresividad de los cuerpos represivos cubanos”, avisó Rosa María. “A mi padre también lo amenazaban de muerte ‘agenticos’ en motocicleta. La integridad física de Adrián y de cada uno de los jóvenes católicos y los sacerdotes acosados por el régimen, es a partir de este momento responsabilidad directa de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel”, alertó Payá Acevedo.

“¡Los que acatan estas órdenes criminales es mejor que paren ya, les recordamos que los crímenes de lesa humanidad no proscriben y no habrá impunidad. ¡Los estamos observando! ¡No habrá impunidad!", avisó