Denuncian violación de una menor en Santiago de Cuba

Una adolescente cubana de 15 años lleva meses esperando por que se haga justicia y el hombre que la violó sea juzgado ante los tribunales.

Cristina –nombre falso que se usó para proteger la identidad de la joven– dijo a la agencia independiente CubaNet que su agresor es un vecino de su barrio, que utilizó una sustancia tóxica para anular su voluntad y abusar de ella.

La menor reside en una casa muy humilde en el municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba.

Según relató, el hombre le echó un humo en la cara y ella empezó a sentir mal. Se mareó, todo comenzó a darle vueltas y por eso le abrió la puerta, sin tener plena conciencia de lo que hacía. El agresor entonces entró y con un cuchillo la amenazó y la obligó a quitarse de la ropa.

La adolescente y su familia hicieron la denuncia correspondiente ante la Policía, donde les dijeron que el hecho no quedaría impune y que el atacante pagaría por por su crimen.

"Y es todo lo contrario", lamentó la niña.

Cristina reveló que el violador se nombra Luis González Pelegrino y tiene 22 años. Para ello lo peor de todo es que él sigue viviendo en su comunidad como si nada hubiera pasado.

"Me echó humo, que fue cuando yo me perdí en sí y perdí todo, y no me acordaba de nada...", detalló.

Junto a Cristina, su padre, Jorge Garcés Garcés, mostró su indignación por la pasividad de las autoridades ante un delito de tal gravedad.

"Dónde está la protección a las niñas y los niños, a los menores. En realidad nosotros no entendemos qué ha sucedido con este caso", cuestionó.

Garcés refirió que ellos hicieron las acusaciones pertinentes en el tiempo reglamentario.

La adolescente fue trasladada al Instituto de Medicina Legal y tras examinarla, el médico le dijo a su mamá que presentaba lesiones, pero que había que esperar otros resultados que nunca llegaron.

La Policía le dijo a la joven que ella no tenía culpa ninguna, pues aunque había dejado entrar al agresor a la casa, este no tenía justificación para amenazarla con el chuchillo ni atacarla.

Pero seis meses después, la víctima y su familia siguen esperando justicia.

"La única que fue a verme a la escuela fue una psicóloga", precisó Cristina.

"Ella me dijo que siguiera para alante, que a cualquiera le pasa eso, que estuviera tranquila y que siguiera mi vida igual que siempre", subrayó.

La familia ha enviado cartas relatando lo sucedido al Partido, al Poder Popular y a la Federación de Mujeres Cubanas, tanto a instancia municipal como provincial, pero hasta ahora no han recibido ni una sola respuesta.

"Me siento mal, porque yo pensaba que iba a haber justicia y es difícil que él esté en el mismo barrio, viva al lado de mi casa y tenga que verlo todos los días. Y que él ande por ahí como si nada, mientras yo apenas duermo", lamentó la muchacha.

En febrero pasado, una joven residente en el municipio de Alquízar, en Artemisa, denunció que un hombre intentó violarla y aunque ella lo identificó ante la Policía, no lo detuvieron.

Sandra Torres Morales relató a la Red Femenina de Cuba que su agresor, un ex preso apodado El Sombra, lleva más de un año acosándola. A pesar de que ella lo ha denunciado varias veces, los agentes le dicen que no hay pruebas suficientes para arrestarlo.

El Sombra no logró violarla, pero le hizo cortadas en las manos con un cuchillo que llevaba y le hizo varias contusiones en la cara y el cuello, al intentar sujetarla. Si la muchacha logró escapar fue gracias a la intervención de sus vecinos, que acudieron en su auxilio a escuchar sus gritos.

En septiembre de 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer un informe sobre las medidas de prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas que desarrolla el gobierno cubano.

El texto muestra que en los últimos años ha habido un incremento de los delitos de violación, abuso lascivo y corrupción de menores.

Solo entre junio de 2018 y mayo de 2019 se reportaron 2,350 presuntos hechos de abuso sexual contra menores de ambos sexos. Ello significa que cada cuatro horas un menor sufrió un delito de esta naturaleza.