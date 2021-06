Prensa oficialista dice que los cubanos que se manifestaron en el juego de pelota usaron "traje de mujer para evitar los puños"

Cartel que mostró joven cubana en terreno de pelota y expulsión por la policía Foto © Captura de video de Facebook de CiberCuba Noticias

Un artículo publicado en la página web de la emisora Radio Sancti Spíritus arremetió contra los cubanos de Florida que protestaron contra la dictadura en el juego de pelota de Cuba y Venezuela, e hizo alusión a la joven que saltó al terreno del estadio con un cartel con la frase Free Cuba.

El texto, escrito antes de la derrota de la selección nacional ante Canadá, llamaba a los peloteros cubanos a hacerse sentir "más que los ofensivos cartelitos y los griticos de los vendepatrias que la mafia anticubana y Otaola prepararon para el show".

El autor, identificado como Joaquín Gómez Serra, dijo además que quienes se manifestaron fueron "vestidos con traje de mujer para evitar los puños cubanos ante tanta infamia", en referencia a Kiele Alessandra Cabrera, cuya acción fue aplaudida y vitoreada masivamente por los aficionados en The Ballpark of the Palm Beaches.

La chica entró en el terreno corriendo con el cartel en alto y logró detener el partido por más de dos minutos. Entonces un agente de la policía llegó y la condujo hasta una salida del diamante, en el área de las gradas, donde la gente la animó y muchos la siguieron sin dejar de gritar 'Libertad' y 'Patria y Vida'.

El encuentro del lunes, el primero del team cubano en el Preolímpico de las Américas, estuvo todo el tiempo acompañado de los gritos de 'Abajo la dictadura' y 'Díaz-Canel, singao' de los cubanos en el público. Entre los principales animadores estaba el presentador Alex Otaola.

Muchos llevaron pancartas a modo de protesta, las cuales fueron vistas por los espectadores en Cuba que vieron el juego por televisión.

Aunque los técnicos del ICRT tienen experiencia en editar y censurar imágenes incómodas, los aficionados al béisbol en Cuba tuvieron que ver por fuerza en sus casas los carteles con las frases 'Díaz-Canel, singao' y 'Patria y Vida', detrás de la zona del home.