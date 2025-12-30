"Nunca dije que había que quitar al pueblo el arroz y la papa": Roberto Caballero rompe el silencio tras críticas

El ingeniero agrónomo Roberto Caballero, exfuncionario del sector agrícola y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, rompió el silencio este lunes tras la oleada de críticas generadas por sus polémicas declaraciones en la televisión estatal cubana, donde sugirió reducir el consumo de arroz y papa.

En una extensa publicación en su perfil de Facebook, Caballero aseguró que sus palabras fueron “malinterpretadas” y negó haber propuesto “quitar al pueblo el arroz y la papa”, aclarando que su intención fue destacar la necesidad de una dieta más balanceada y sostenible.

“Yo me había mantenido al margen de todo el debate, porque a diferencia de los que reaccionan con groserías y ofensas, respeto el criterio de todo el mundo”, escribió. “Pero por ser un error tan reiterativo considero necesario hacer unas aclaraciones: NUNCA dije que había que quitar al pueblo el arroz y la papa, sino que una dieta sana y balanceada no debe estar desequilibrada hacia uno o dos productos”, enfatizó.

Captura Facebook / Roberto Caballero

El especialista subrayó que no pertenece al Ministerio de Agricultura ni a ninguna entidad estatal “desde hace más de 20 años”, y que sus opiniones no representan posiciones oficiales del Gobierno cubano. “Ejercí el sacrosanto derecho a emitir mi opinión”, dijo, añadiendo que está dispuesto a debatir “de manera ética y respetuosa”.

Caballero también recordó que fue “botado desde los primeros días de este siglo por decir lo que pienso” y afirmó que su único objetivo ha sido contribuir a que Cuba logre “lo que dijo Martí: que con su producción pueda suplir su consumo”.

Contexto de la polémica

Las declaraciones originales del agrónomo se produjeron durante el programa oficialista Cuadrando la Caja, transmitido por la televisión nacional. En ese espacio, Caballero afirmó que uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada “soberanía alimentaria” eran los “hábitos alimenticios de la población”.

“Nos habituamos a comer alimentos que no son propios de nuestro país”, dijo entonces, mencionando la papa y el arroz como ejemplos de cultivos que, según él, requieren altos costos de producción e insumos importados. “Nosotros no somos asiáticos. Comer arroz no es un hábito cubano”, añadió entre risas.

Sus palabras desataron una avalancha de indignación en redes sociales, donde numerosos cubanos y activistas consideraron que el discurso intentaba responsabilizar a la población por la crisis alimentaria del país, en lugar de reconocer las fallas estructurales del modelo agrícola estatal.

Tras la tormenta de reacciones, Caballero insistió en que su llamado es a diversificar la producción agrícola con cultivos más adaptados al clima cubano y menos dependientes de insumos importados. “Si dejamos de empeñarnos en los grandes volúmenes de arroz y garantizamos otras alternativas, podríamos tener arroz y también los otros”, explicó.

No obstante, su aclaración llega en un momento de creciente malestar popular por la escasez y la inflación, con precios que superan los 400 pesos la libra de arroz en los mercados informales y una oferta estatal cada vez más limitada. Para muchos cubanos, el problema no es la dieta, sino la falta de alimentos de cualquier tipo en la mesa.