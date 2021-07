Díaz-Canel ficha por Netflix interpretando a Che Guevara con mascarilla y pala

Un presidente, sobre todo si está cuestionado por los gobernados, no está para andar mariposeando por trillos y surcos, sino para dirigir e intentar que haya alimentos y medicinas para todos, y dejarse de demagogia barata, que será un boomerang porque el gobernante come y vive mejor que la mayoría de los ciudadanos y -hasta ahora- no ha conseguido remendar el desastre heredado de sus antecesores y padrinos.