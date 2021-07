Madre de Ariam Morfa confirma la liberación de su hijo: "Los vamos a sacar a todos"

La Seguridad del Estado ha dejado en libertad a Ariam Morfa Blanco, un padre de dos niñas detenido en Cienfuegos, acusado de participar en las manifestaciones multitudinarias del histórico 11 de julio en Cuba.

"¡Lo lograron señores! Acaban de soltar a mi hijo. Lo lograron todos ustedes. Con su fuerza lo lograron. Y aquí estoy, puesta para el niño que haga falta, señores. Para seguir gritando por todos los que nos hagan falta. Vamos a seguir sacando más (detenidos) de las cárceles. Seguro que vamos a seguir sacando más", dijo su madre, visiblemente emocionada.

Rosario Morfa comentó, además, que se siente en deuda con todos los cubanos que se solidarizaron con la detención de su hijo y con todos los que alzaron su voz desde fuera de la Isla.

"Cuenten conmigo, señores. Ya mi hijo está fuera, pero quedan más niños, más jóvenes y más personas. Las vamos a sacar. Como mismo ustedes sacaron a mi hijo, van a salir todos", añadió emocionada.

Este 28 de julio Rosario Morfa, madre de Ariam Morfa, pidió desesperadamente ayuda para que su hijo saliera de prisión y suplicó a las autoridades que no le hicieran daño.

“Mi niño lo único que ha hecho es expresarse, decir lo que piensa, no es un ladrón, no rompió nada. No abusó, no dañó a nadie. Por Dios, no le hagan daño a un ser humano bueno que cuando los seres humanos salen de las cárceles nadie sabe en qué se convierten", suplicó.

Un día después de que Rosario Morfa denunciara el arresto de su hijo, Cubalex, la organización dirigida por Laritza Diversent, que ofrece ayuda jurídica gratuita, informó que el abogado de Ariam Morfa había conseguido tener acceso al expediente del joven y descubrió que la Seguridad del Estado le había fabricado un historial delictivo en el que había incluido incluso delitos sexuales como el de exhibicionista.

"Así no solo tratan de insultar y denigrarlo a él sino a todo aquel que levante su voz para apoyar su liberación. En el expediente aparece como una persona ostentosa, proclive a los escándalos públicos y a otras barbaridades que han inventado. Su familia y amigos estamos sumidos ahora mismo en la desesperación y la tristeza más profundas, pero no nos van a callar".

La madre de Ariam Morfa defendió que era injusta la detención porque su hijo no es un delincuente. Todo lo contrario: "Es un niño bueno, trabajador, padre de familia", apuntó su madre.

En este sentido, desde Cubalex criticaron que las autoridades cubanas intenten criminalizar las protestas, ocultándolas bajo supuestos delitos de desorden público y que, en el caso de Ariam Morfa, hayan ido un paso más allá.

Pero no es un caso excepcional. Algo parecido hicieron las autoridades cubanas con Miriela Cruz, una madre cubana enferma de cáncer de pulmón, que fue a la Estación de Policía de Catalina de Güines (Mayabeque) a buscar información sobre su hijo detenido tras las protestas del 11J y como no la quisieron atender, se quitó la blusa y mostró un pulóver en el que podía leerse "Patria y Vida", "Abajo Díaz-Canel" o "Abajo la dictadura".

La apalearon y la dejaron varios días presa. Finalmente la dejaron en libertad bajo fianza de 8 mil pesos. Le dieron a firmar un documento que ella no leyó porque no lleva espejuelos. Luego por su abogada se enteró de que la acusaban de un delito de robo con violencia.

Ante este tipo de irregularidades, Cubalex apuesta por hacer visibles a los fiscales y jueces que firman las sentencias. Por eso en su perfil de Twitter compartió la foto y el nombre y apellidos del fiscal que firmó la sentencia de Ariam Morfa. Se trata de Alexis Guada del Castillo, que la organización ha incluido en el listado de los represores de los manifestantes del 11J.

La Unión Europea lanzó esta semana un duro comunicado censurando la represión en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio y animando al régimen de Miguel Díaz-Canel a dejar en libertad a todos los manifestantes pacíficos.

Mientras tanto, el régimen sigue enrocado, negando la represión, las detenciones arbitrarias y las desapariciones.