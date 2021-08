Escritor cubano Arsenio Rodríguez sobre tema de Yomil: Los héroes no son de los gobiernos

El escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, autor de Los acuartelados de San Isidro, señaló que si algún mensaje transmite el nuevo tema de Yomil, De Cuba Soy, es que los héroes de la patria no pertenecen a un gobierno, sino a todos los cubanos.

“La canción puede tener todos los fallos que quieras, te puede gustar o no [pero] hay que decirle a la gente en Cuba algo muy importante: Los héroes no son jamás de los gobiernos, el país no es de los gobiernos”, dijo el escritor durante la emisión de este lunes de Las mañanas de CiberCuba.

A raíz de las críticas y amenazas desde la oficialidad en contra del videoclip del tema musical por una supuesta afrenta a la imagen de los mártires de Cuba, el también autor de Orígenes de La Habanera y El arte del sabor habló del derecho de los cubanos al uso de los símbolos patrios, que no son solo los héroes de la nación.

“¿Por qué alguien se quiere apropiar de algo que no es suyo? No es del Estado cubano la bandera. No es el Himno cubano del Estado cubano actual”, dijo Rodríguez en referencia a la usurpación de la cubanidad por parte del régimen.

Sin embargo, lo más llamativo para el intelectual radica en la coherencia de Yomil, en tanto, fue uno de los pocos artistas que se unió a las manifestaciones del 11J; acción que culmina con la composición de un tema musical “dedicado para todos mis cubanos”, según reza la letra inicial de la canción.

“Este chico salió, se puso con su gente en el Capitolio, luego desafió a la policía que quería bajarlo de su coche” para “en un acto absoluto de coherencia” -como lo define Rodríguez- “después de hacer esto, sacar una canción, de verdad que yo no me esperaba una canción como la que acaba de sacar”, agregó el escritor.

“¿Quién va a acusar a Yomil porque usó la imagen de los héroes?”, se preguntó el intelectual en alusión a las amenazas de la oficialidad de aplicarle al reguetonero el Decreto Ley No. 35 y el artículo 204 del Código Penal. La respuesta del propio Rodríguez apuntó al derecho de propiedad de las fotografías como única opción de litigio viable en este caso.

“Los únicos que podrían hacer algo son, de los contemporáneos, a lo mejor el que hizo la foto de Reynaldo Arenas, de Cabrera Infante”, especuló, aunque la verdadera razón de la reacción oficial, según el escritor, dista del simbolismo relativo a los héroes para caer en el conflicto entre el poder y la verdad.

“Usar la imagen de la caballeriza de los mambises y luego la foto de la gente caminando con el capitolio, eso les dolió mucho... El video retrata algo que para ellos es imposible: ellos no se pueden acercar a la realidad porque la dictadura cubana le tiene horror a la realidad”, advirtió.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, ha sido la plataforma escogida para señalar el uso “denigrante” de personalidades de la historia de Cuba que se destacaron por su lucha por la libertad de la nación, desde las guerras contra el colonialismo hasta la contemporaneidad.

Declaraciones del periodista y miembro de la UNEAC Pedro de la Hoz, así como del vicepresidente de esta institución Ernesto Limia Díaz enfatizaron en el irrespeto del reguetonero a las figuras de José Martí, Antonio Maceo y Camilo Cienfuegos, entre otros mártires de las gestas revolucionarias cubanas.

Yomil, por su parte, responsabilizó a las autoridades de lo que pudiera sucederle ante lo que se proyecta como la antesala de una cacería de brujas por una canción cuya letra resalta la valentía del pueblo cubano desde el siglo XIX hasta la actualidad.