De izda a drcha: González Echeverría, Mario Santí, Kozer y López Morales Foto © Cortesía

La designación del periodista Ciro Bianchi Ross como jurado del Premio Cervantes es la penúltima trastada de España contra Cuba, escudándose en la propuesta de una organización latinoamericana procastrista, para congraciarse -otra vez- con La Habana y ahondar en el desconocimiento de sólidos intelectuales del exilio cubano como Roberto González Echevarría, Enrico Mario Santí, Eduardo López Morales o José Kozer.

Bianchi Ross es uno de los mejores periodistas cubanos contemporáneos, que ejerce la profesión y su magisterio con decencia, incluida su tarea arqueológica sobre la República cubana, pero no tiene méritos literarios ni académicos suficientes para formar parte del jurado del premio más importante en Lengua española.

La táctica española de ningunear al exilio cubano es más vieja que la tos y aunque ahora sería fácil culpar al gobierno social-comunista del desprecio a la intelectualidad emigrada; el ninguneo lo sufrieron Gastón Baquero y Guillermo Cabrera Infante en plena dictadura franquista, pese a sus innegables valores poéticos y narrativos, evidenciados en sus deslumbrantes Testamento del pez y Vista del amanecer en el Trópico.

La democracia no cambió las reglas de juego frente al exilio cubano y -desde la caída del Muro de Berlín- Madrid apostó por promover más a escritores cubanos de indudable valía como Leonardo Padura, Pedro Juan Gutiérrez y Ena Lucía Portela porque viven dentro, frente a también excelentes narradores como Zoé Valdés, Antonio José Ponte, Juan Abreu, Ramón Fernández Larrea y Rolando Sánchez Mejías, que viven fuera.

Pero en este caso no se trata de obviar a algunos para privilegiar a otro -toda elección siempre es discriminatoria- pero aceptar la propuesta de una entidad procastrista desde su fundación, como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), ni siquiera se justifica porque el actual ministro de Cultura de España, Miguel Iceta, solo sea graduado de preuniversitario (COU, en términos oficiales).

Roberto González Echevarría (Sagua La Grande, 1943), escritor y catedrático de la Universidad de Yale y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias; su libro Love and the Law in Cervantes (2005) tuvo sus orígenes en sus conferencias dadas en Yale; en 2011, el presidente Obama lo condecoró con la Medalla Nacional de las Humanidades, en reconocimiento a su trayectoria académica y literaria, con libros como Myth and Archive (Mito y Archivo) ganó el premio Katherine Singer Kovacs 1989-90 de la MLA y el Bryce Wood Book Awardand de Latin American Studies Association. Además, su obra ciclópea sobre la pelota, The Pride of Havana recibió el Dave Moore Award como el mejor volumen sobre béisbol en 2002.

Enrico Mario Santí, (Santiago de Cuba, 1950) poeta, narrador y profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Kentucky; ha sido reconocido en innumerables ocasiones por su labor creativa y docente, especializada en Octavio Paz, José Martí, Fernando Ortiz y Guillermo Cabrera Infante, y reconocida con las becas NEH, ACLS, Woodrow Wilson, Fulbright-Hays, American Philosophical Society y Guggenheim, y los premios del Southern California Cuban-American Instituto Cultural, Patronato José Martí y CONACULTA de México.

José Kozer (La Habana, 1948), poeta, traductor literario y profesor de literatura hispana en el Queens College de Nueva York (1967-1997); y de la Escuela Española de Middlebury College, en Vermont. Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda; becas Cintas y Gulbenkian y Montgomery Fellow, Dartmouth College.

Otro cubano ilustre, ya retirado por enfermedad, Eduardo López Morales (La Habana, 1936), uno de los intelectuales más brillantes del mundo hispánico, se desempeñó como Secretario General de la Asociación de Academias de la Lengua Española (1994-2016) y autor de obras insoslayables y monumentales como el Diccionario de americanismos, resultado de un prolongado ejercicio de investigación, que concilió criterios de expertos de la totalidad de Academias correspondientes de la Española, a la que donó su biblioteca, al jubilarse.

Ciro Bianchi Ross / Foto: Cubaperiodistas

López Morales escribió la valiosa Enciclopedia del español en los Estados Unidos, el sustancial La globalización del léxico hispánico y su abarcador estudio La Aventura del Español en América y varias decenas de libros de su especialidad —lingüística, sociolingüística, lexicografía, así como de sus incursiones en la literatura clásica españolan y pese a vivir la mayor parte de su vida en Madrid y consagrarse al estudio de la rica Lengua española, nunca fue incluido en un jurado del Premio Cervantes.

¡Felicidades! al maestro de periodistas cubanos Ciro Bianchi Ross por su designación como jurado del Cervantes; mientras llega el justo y necesario reconocimiento a los obviados por mezquinos intereses políticos, valga de consuelo una confesión de ese gran poeta y coherente lorquiano que es José Kozer: "He sido toda mi vida un marginal, y no uso esa palabra gratuitamente. Por mi poesía y mi situación de cubano exiliado, por no tener el apoyo de un gobierno ni de una universidad, y ser demasiado transparente y demasiado bocón, he hecho una vida muy solitaria"...