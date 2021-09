Tienda ‘El Primor’ del poblado de Zulueta reabre en MLC

¿Es en serio? Y siguen abriendo tiendas en MLC. ¿Por qué? A ver, yo me pregunto, ¿quién me responde? Porque yo soy enfermera y mi esposo es bombero y, que yo sepa, a ninguno de los dos nos pagan en esa moneda, y trabajamos para este país. ¿Alguien me explica? ¡Ya no puedo con esto!”, manifestó una usuaria.