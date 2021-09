Ingeniero cubano choca con servicios en MLC en su tienda habitual: "Siento que mi salario no tiene sentido"

La crisis económica en Cuba sigue despertando interrogantes en una población que ve ahondarse la brecha de las desigualdades y mermar su poder adquisitivo de manera creciente, como sucedió con un ingeniero cubano que se quejó porque su tienda habitual, donde antes podía consumir con su salario, es ahora una tienda en moneda libremente convertible (MLC).

“¡Hoy necesito que alguien me explique!”, exigió el ingeniero Omar Guerra en sus redes sociales. “Normalmente soy cliente de la tienda Flash en el Centro Comercial de Varadero. Aquí es donde imprimo mis pullovers. Ahora me topo con que todos los servicios son en MLC. Me explica el dependiente que los precios son los mismos, pero / 24”, indicó.

El ingeniero informático en la oficialista Radio26, emisora provincial de Matanzas, se quejó este domingo de la existencia de las tiendas MLC y exigió explicaciones actualizadas para entender la necesidad de las mismas en un país donde la inmensa mayoría de los trabajadores cobran sus salarios en pesos y no en moneda convertible.

“¡Lo que no entiendo es cómo el precio puede ser equivalente cuando se habla de una Moneda Dura!”, confesó Guerra en su post. El también realizador de sonido en TV Yurumí se preguntó si el cambio de moneda obedece al pago de los gastos del local en MLC e informó que todas las tiendas del centro comercial habían pasado a ofrecer sus servicios en moneda convertible.

“Intenté comprar una botella de agua Ciego Montero, o un refresco nacional de toda la vida, e igual en MLC”, aseguró el joven que también se presenta en Facebook como CEO & Founder en ByteCuba. “Muchos los veo en la misma estantería desde hace años”, aseguró el joven, perplejo con la decisión de venderlos ahora en MLC, cuando nadie los compraba con su precio anterior, tasado en moneda nacional.

“Siento que mi salario no tiene sentido”, lamentó Guerra, quien ve ahora que para comprar un refresco debe desembolsar, como mínimo, 24 veces más el precio que le costaba antes. “Espero que pronto me paguen en MLC”, deseó el joven trabajador.

No obstante, Guerra dijo entender la necesidad del país de captar divisas, pero, según su percepción, la realidad avanza por un camino que no fue el que explicaron cuando informaron a la población la llamada Tarea Ordenamiento y su consecuente unificación monetaria.

“Entiendo la necesidad del país, pero, de lo que se explicó cuando empezó esta forma de pago, a lo que veo ahora… se sale completamente de la idea original”, observó el ingeniero informático.

“Productos y servicios 100 % cubanos no puedo obtenerlos… No entiendo”, concluyó diciendo Guerra en su publicación, que recibió decenas de comentarios.

“Cosas del Orinoco... que tú no entiendes y los demás... tampoco”, le contestó un internauta en los comentarios. “Cosas que pasan... dentro de poco hasta los mandados son en MLC. Cuídate mucho y echa palante con lo que haya”, le advirtió otro.

“¿Y que tú crees? Por cierto, ¿en algún momento tu salario ha tenido sentido? Prepárate, que los palitos, los mandados, la sonrisa TODO viene en MLC”, le contestó el usuario Yoelkis Torres Tapanes, quien se identifica como Director General en el Centro de Gestión para el Desarrollo de la Cultura y Coordinador General en AfroAtenAs, Callejón de las Tradiciones.

“Bienvenido al Club de los que no entendemos cómo vivir en un mundo de MLC cuando cobramos en CUP”, le dijo una usuaria en los comentarios. “¿Pensaron en los que ‘son la esperanza del mundo’ para ese desastre de vida que les han impuesto?”, preguntó otro, quejándose de la crueldad que significa la doble moneda en el caso de satisfacer las necesidades y caprichos de los niños cubanos.

“Creo que el MLC no está mal y puede ayudar fuertemente a la economía del país. Pero NO EN TODOS LOS ESCENARIOS. No puede descuidarse nuestro patrimonio. Creo que todos debemos volver a ver las primeras mesas redondas donde se explicó el cómo y el porqué. De seguro no es el actual”, respondió el ingeniero Guerra a quienes comentaron.

“¡En ningún escenario! Es una burla al pueblo, pero igual lo aceptamos. Para eso hemos tenido tiempo suficiente de aprender, nunca el salario será suficiente para nada, saque usted sus propias conclusiones. La juventud nunca será escuchada, ni los niños, ni el pueblo; las decisiones se toman y ya. Nosotros tenemos la armadura bien puesta para continuar aguantando, es lo que hay”, valoró otro colega de los medios de comunicación matanceros.

"No podemos decir que estamos acuerdo con el MLC porque: primero, no lo ganamos; y segundo, está a 1x70. Es una burla; a nadie le pagan ni 1 hora de trabajo a 1 MLC. Yo no estoy de acuerdo para nada. Deberían quitarlo. Y para mí no estamos mejor en ningún sentido. La misma necesidad, todo perdido ¡y encima los apagones! No veo la mejoría sinceramente", subrayó otra internauta.

"La que no entiendo soy yo. No sé por qué tanta sorpresa a estas alturas. ¿Tuviste que esperar a que te tocara a ti en lo personal para no entenderlo tú tampoco? ¡Porque este 'sin sentido' ya está instaurado de hace ya mucho tiempo!", criticó una usuaria más. "Eso se llama NTV: No Tienen Vergüenza", zanjó otra cubana