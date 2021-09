Español lleva más de 30 días en huelga de hambre frente a sede de la ONU por la libertad de Cuba

Nacho Rocha junto a Curti Sliwa, fundador de Los Ángeles Guardianes de New York

El ciudadano español Nacho Rocha lleva más de 30 días en huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York exigiendo la libertad para Cuba y de los presos políticos tras las protestas del pasado 11 de julio.

"Mi reclamo es ayuda humanitaria para Cuba y que miren por los presos políticos", ha dicho Rocha, quien ha perdido 21 libras de peso desde que se plantó frente a la sede de l organización multinacional.

El activista solo ingiere agua, bebidas energéticas y otros líquidos, informó Radio Televisión Martí.

Activistas que lo acompañan aseguran que se ha quejado de dolor de cabeza y agotamiento.

Rocha ha dicho que está cansado y debilitado en su huelga de hambre pero que seguirá frente a la ONU hasta que las fuerzas le fallen.

El huelguista ha recibido la solidaridad de varias organizaciones, artistas y grupos sociales de Nueva York.

El martes Curtis Sliwa, actual candidato para la Alcaldía de la ciudad y presidente de Ángeles Guardianes de Nueva York, un grupo sin fines de lucro que patrulla las calles para prevenir actos delincuenciales.

El político se comprometió a repetir la visita a Rocha y dijo que hará todo lo posible para que la ONU atienda sus reclamos.

Asimismo, afirmó que incluirá sus peticiones en su campaña para la alcaldía y pidió a los Guardianes impedir que el huelguista sea molestado por "ratas o mapaches", en su huelga las 24 horas del día.

Rocha viajó a Cuba hace 14 años en una visita donde criticó al régimen de Fidel Castro.

Anoche fue visitado por la modelo Rachel Vallori, quien le manifestó su solidaridad.

Este español decidió sumarse a esta acción porque residió muchos años en Cuba -más que los que ha pasado en Estados Unidos y en su propio país- y conoció de primera mano la situación que atraviesa el pueblo en la Isla, según sus propias declaraciones.

"Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero, yo he vivido en los pueblos con la gente de Cuba", afirmó recientemente.

El pasado 11 de julio miles de cubanos tomaron las calles de la isla para exigir un cambio de régimen en la isla, pero la respuesta del gobierno fue la represión de las protestas y la encarcelación de más de mil personas que participaron en ellas.

Actualmente más de 500 manifestantes permanecen encarcelados, de acuerdo con un listado elaborado por la organización independiente Cubalex.