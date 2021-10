Miembros de UNPACU y Cuba Decide son citados por la policía en Guantánamo

Bartolo Cantillo Romero, Henry Couto Guzmán y Celina Osoria Claro Foto © José Daniel García Ferrer/ Facebook

Tres miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de la plataforma ciudadana Cuba Decide, fueron citados por la policía para este miércoles.

Ana Belkis Ferrer García, hermana de José Daniel Ferrer, denunció en el muro de Facebook del líder de UNPACU que en Cuba continúan los mecanismos de represión, amenazas e intimidación contra los defensores pacíficos de los derechos humanos.

"Han sido citados por sicarios castristas los miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide Bartolo Cantillo Romero, Celina Osorio Claro y Henry Couto Guzmán", informó.

Los activistas por la democracia tenían que presentarse en la unidad policial El Parque 24, en Guantánamo, a las 3:00 pm.

"Celina es además Dama de Blanco", precisó Ana Belkis, quien pidió justicia y libertad para todos los detenidos y presos políticos por la dictadura castro comunista.

Bartolo Cantillo Romero, quien es coordinador de la UNPACU y promotor de Cuba Decide en la provincia de Guantánamo, reveló que él y sus compañeros fueron citados para una entrevista con el oficial de la Seguridad del Estado conocido como Leonis.

El opositor ha sufrido el acoso de la policía política cubana, que ha llegado incluso a ofrecerle que se vaya del país junto a su familia, a cambio de renunciar a su lucha por la democracia.

El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, se encuentra preso en el penal de Mar Verde desde el pasado 11 de julio, y la mayor parte del tiempo de este encierro la ha pasado en régimen de aislamiento, según denuncias de sus familiares.

"No fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera, es decir, es un encierro total desde que llegué acá", relató esta semana en una llamada telefónica desde la cárcel, difundida por su organización en su cuenta de YouTube.

"La semana pasada me sacaron lunes, miércoles y viernes a un pasillo de 10 metros de largo por 1.80 de ancho, donde hay una puerta con reja que te permite ver claridad hacia afuera, y el contraste es tremendo. Me quedo casi ciego en medio de ese contraste", expresó.