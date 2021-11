Cubano sobre elevadas peticiones de cárcel por el 11J: "¿Para qué hacen eso si saben que no van a durar tanto en el poder?"

Edelmer Góngora, un cubano de Holguín con problemas de salud que permaneció más de un mes preso por el 11J, se mostró convencido de que el 15 de noviembre los cubanos sí van a salir a la calle y criticó al régimen por las elevadas peticiones fiscales del 11 de julio, que alcanzan hasta los 25 años de cárcel.

“¿Para qué hacen eso si ustedes saben que no va a durar tanto en el poder? Ya a ustedes no les queda nada. ¿Qué es lo que quieren? ¿De qué tienen miedo? ¿Qué el 15 no haya nada? El 15 va a haber, olvídense. Yo confío en mi pueblo”, sostuvo en un vídeo difundido a través de YouTube.

“¿Qué ustedes piensan? ¿Qué así van a hacer escarmentar a la gente? Mentira, aquí nadie escarmienta así. Más bien lo que se están ganando es cada día más enemigos. Porque a lo mejor mucha de esa gente que fueron a la manifestación no eran opositores, pero fueron, y ahí los tienen trancados y ahora son patriotas”, acotó, e insistió en que hay que seguir luchando por los cubanos presos.

“¿Qué leyes hay aquí? ¿Dónde están las leyes aquí de Cuba? ¿Entonces qué es lo que es Cuba? ¿Una fábrica de presos políticos porque la gente que piensa diferente tú los castigas ahí en una cárcel para que la gente no se exprese y no viva?”, cuestionó.

“Cuba tiene que ser libre, nosotros somos muchos ya. El pueblo siente, el pueblo sufre y vamos a salir adelante”, añadió y pidió que las familias de los detenidos se unan.

“Todo es base de miedo y engaño, y ya el miedo se acabó. Patria y vida y libertad. Esto no se acaba hasta que se acaba, hermano. Vamos a seguir luchando”, concluyó.

Edelmer Góngora Morales, quien tiene una discapacidad severa, fue excarcelado a mediados de agosto tras permanecer más de 30 días preso y sin derecho a fianza por participar en Holguín en las protestas del 11J.

Hasta las manifestaciones de julio se dedicaba a vender viandas y vegetales en una carretilla en la loma del barrio holguinero La Quinta. En dos ocasiones le confiscaron los productos que vendía. Cuatro días después de unirse a las protestas fue arrestado en su casa. Le aplicaron prisión preventiva bajos los cargos de desobediencia, atentado, y propagación de epidemia.

Ni su familia ni el abogado contratado para su defensa pudieron verlo mientras estuvo en prisión, donde se contagió de escabiosis (sarna) y coronavirus. Góngora padece exostosis múltiple, también denominada osteocondromatosis hereditaria, un padecimiento poco común que provoca el crecimiento de tumores óseos en los extremos de los huesos.

Por sus dolencias ha sido operado tres veces, camina con dificultad y padece de dolores frecuentes. Ello no le impidió participar en las protestas del 11J.