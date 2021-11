Influencer cubana Imaray Ulloa: "Somos una isla que ya despertó y pide a gritos cambio y libertad"

Imaray Ulloa Foto © Facebook de la artista

La influencer cubana Imaray Ulloa pidió a los cubanos de todas partes que alcen su voz por la libertad de Cuba y muestren su apoyo a quienes piden exigen cambios para la isla desde dentro.

A pesar de la represión, los operativos de vigilancia policial, las detenciones y los actos de repudio a los que están siendo sometidos muchos cubanos este 15 de noviembre, Imaray dijo que desde dentro de las casas también se pueden expresar los deseos de libertad y el apoyo a los que están presos por expresarse.

"Que no quede un solo cubano callado. Otra vez juntos, este puede ser el momento. Pongan sábanas blancas en los balcones, toquen sus calderos, pongan la canción PATRIA Y VIDA, salgan a las calles vestidos de blanco y griten LIBERTAD…Ellos no son más que el pueblo entero. Nosotros somos más, somos una Isla que ya despertó y pide a gritos CAMBIO Y LIBERTAD. Cuba, no estás sola", escribió la artista junto a una imagen suya vestida de blanco y haciendo el símbolo de libertad.

Muchos artistas cubanos han mostrado su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago para este lunes. Importantes figuras del exilio cubano como Arturo Sandoval, Andy García y Paquito D' Rivera se han sumado a las manifestaciones en Estados Unidos y famosos internacionales como Beatriz Luengo, Don Omar y Rubén Blades han condenado la represión en Cuba y enviado su apoyo a los cubanos.

Durante todo el fin de semana, promotores de la plataforma ciudadana Archipiélago, activistas, artistas, periodistas independientes y muchos otros cubanos que han manifestado su intención de participar en la marcha del 15N han estado bajo vigilancia policial o han sido detenidos por intentar salir.

Desde el amanecer de este lunes, no han parado los actos de repudios preparados por el régimen cubano, que fomentan la violencia y el odio entre cubanos.