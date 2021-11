OCDH impulsa campaña ante la UE para visibilizar represión del 11J y presos políticos en Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) inició una “campaña de incidencia política en varias instituciones de la Unión Europea” para visibilizar la represión del 11J y la situación de los presos políticos en Cuba, dijo a CiberCuba la doctora Daily Coro, miembro de la organización sin fines de lucro.

“Vemos que el número de presos políticos ha crecido unas seis veces”, precisó Coro en referencia a la violencia institucional desatada a partir de las multitudinarias protestas de los días 11, 12 y 13 de julio, condenada en su momento por la Eurocámara mediante una resolución que abrió camino a la imposición de sanciones al régimen de La Habana.

Asímismo reconoció que la cifra que maneja el Observatorio es apenas una aproximación a la situación real, no solo porque las autoridades cubanas se niegan a publicar el número de detenidos, sino porque muchos se resisten a denuciar por temor a represalias. “Hemos dado con personas que tienen miedo hablar, personas que dicen que hasta que no se celebre el juicio ellos no se van a pronunciar”, agregó.

La campaña del OCDH consiste en llevar las historias de quienes sufren prisión por motivos de conciencia ante políticos europeos, y “buscar figuras políticas para que se hagan eco de la situación de estas personas a nivel mundial” con el objetivo de poner rostro al drama del pueblo cubano, previa autorización de los involucrados y sus familias. De acuerdo a las declaraciones de Coro, el Observatorio prevé, si la situación sanitaria lo permite, hacer extensiva la iniciativa a otras regiones del mundo.

“Estamos dándole un matiz muy personal a esta campaña, estamos hablando de la historia de los detenidos”, apuntó Coro e insistió en la necesidad de dar a conocer los testimonios de quienes son, además, hijos, padres y esposos.

“Esto va mucho más allá de un simple número. Cada preso tiene familia, muchos tienen hijos y tenemos que hablar de esto. Hay niños que están siendo afectados hoy porque sus padres están detenidos, hay madres que están enfermas actualmente porque tienen a sus hijos en prisión y no ven justicia”, detalló.

En un tuit publicado este martes, el OCDH aseguró que se encuentra “reforzando en el Parlamento Europeo nuestro reclamo por la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba” y se hizo eco de la etiqueta #JailedForWhat (Presos Por Qué), promovida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en solidaridad con los que sufren prisión en la isla por sus ideas políticas.

Paralelo a la campaña de visibilización de la represión en la isla, el OCDH provee acompañamiento a los detenidos y a sus familiares, y les brinda ayuda económica. “Actualmente estamos ayudando a cerca de 30 y tenemos unas 40 solicitudes que estamos comprobando”, precisó la doctora.

Al programa de ayuda se puede acceder a través de una solicitud en línea, que incluye un formulario, explicó la activista. Seguidamente, un miembro del equipo del OCDH se pone en contacto con el aplicante, comprueba la información y le brinda ayuda económica.

“En el Observatorio todos somos cubanos, nuestro director fue un preso político de la primavera negra del grupo de los 75, tenemos damas de Blanco, todos los que trabajamos en Observatorio hemos sufrido persecución política en Cuba y conocemos la situación, conocemos cómo se comportan los agentes de la seguridad del Estado”, dijo Coro.

Hasta el momento, el Observatorio ha podido corroborar la existencia de 622 detenidos por motivos de conciencia, tanto en centros penitenciarios como en régimen de prisión domiciliaria, al tiempo que se mantiene recibiendo denuncias y documentando otros casos aún por confirmar.

Solo en cinco días de jornada por la marcha cívica del 15N, del 12 al 17 de noviembre, la organización de derechos humanos reportó más de 400 acciones represivas entre las que destacan cortes de internet, amenazas, interrogatorios y acoso policial. Durante el corto periodo tuvieron lugar 87 detenciones arbitrarias y 122 retenciones domiciliarias. De estas acciones 30 fueron perpetradas contra religiosos.