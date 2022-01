Prensa oficialista refleja malestar de usuarios con formas de pago de combustible implementadas por CIMEX

Clientes en el CUPET La Alameda, en La Habana Foto © Cubadebate / Abel Padrón Padilla/

Efectivo y tarjetas magnéticas son las formas de pago preferidas por los usuarios para adquirir combustible en las gasolineras CUPET, mientras que las menos utilizadas y más criticadas resultaron ser las tarjetas de prepago desechables y los pines electrónicos que se compran a través de la aplicación Transfermóvil.

Implementadas por la Corporación CIMEX SA, en manos del conglomerado militar GAESA, las formas de pago vigentes en las gasolineras de la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET) son “el pago en efectivo, por tarjetas chip emitidas por FINCIMEX (fundamentalmente para el sector estatal), mediante tarjetas prepago desechables, las de banda magnética o bancaria, y la compra de pines electrónicos con códigos QR a través de la aplicación Transfermóvil”.

Un reporte de Cubadebate publicado este martes indicó que las tarjetas prepago desechables (de 75, 250 y 500 CUP) implementadas desde diciembre de 2020 son una modalidad ineficiente para pagar el combustible y “muchos clientes la consideran una traba que aumenta las colas en los servicentros y, por consiguiente, el malestar en la población”.

A pesar de que las gasolineras de CUPET aceptan todas las modalidades de pago, según el medio oficialista, “los pines electrónicos y las tarjetas de prepago desechables son poco utilizados, por desconocidos los primeros y por impopulares las segundas”.

“Para mí es más fácil pagar en efectivo que estar comprando tanta tarjeta, ya tuve una experiencia mala en Santa Catalina y Felipe Poey con las tarjetas desechables”, indicó el usuario José Alarcón mientras esperaba su turno para echar gasolina en el CUPET de Vento y Santa Catalina.

“Pago con tarjeta de ahorro o en efectivo, nunca he utilizado las desechables”, comentó Yanier Yanes Rodríguez en el CUPET “La Alameda”, ubicado en Santa Catalina y Felipe Poey. Por su parte, la administradora de esta gasolinera, Lycenia Duverger, admitió que “realmente las tarjetas se venden muy poco”.

En el caso de los pines electrónicos con códigos QR que se adquieren a través de la aplicación cubana, los clientes entrevistados reconocieron que desconocen dicha forma de pago y defendieron el uso del efectivo y las tarjetas magnéticas.

Anunciada en diciembre pasado como parte de la informatización del comercio minorista, esta modalidad es mayoritariamente percibida como compleja, engorrosa y carente de la infraestructura técnica adecuada para brindar un buen servicio. “Seguimos complicándonos la vida”, opinó un cliente a comienzos de enero sobre el pago a través de Transfermóvil.

“Todo está muy bien, pero para los consumidores lo mejor es el efectivo. Todos no tenemos teléfono móvil. Todos no tenemos cuenta en el banco. Todos no tenemos Transfermóvil. Y todos hemos llegado a un servicentro que no tiene conexión”, comentó un lector de Cubadebate en diciembre pasado.

Llama la atención que el medio oficialista, controlado por el departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, tirase de las orejas a los responsables de la Corporación CIMEX, en manos del conglomerado empresarial de los militares (GAESA), controlado por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.

Tras haber declarado en diciembre su “disposición de colaborar, aportar y esclarecer los detalles relacionados, en función de hacer más clara y completa la información de referencia”, CIMEX se volvió a negar en enero a brindar información sobre estas cuestiones al medio oficialista, alegando que sus trabajadores no estaban autorizados a hablar con la prensa.

“Los funcionarios, en ocasiones, parecen olvidar su papel como servidores públicos. El silencio, en cuestiones de comunicación, no está en las reglas”, afirmó menospreciado Cubadebate, subrayando la “insatisfacción del pueblo” con las formas de pago a la hora de comprar combustible.

“Sería interesante que se explicara cuál es el objetivo o la ventaja de tan engorroso mecanismo de las tarjetas prepagos, que lo único que parece hacer es crear más complicaciones al proceso de compra, el cual pudiera ser tan sencillo como pagar normalmente con una tarjeta magnética”, dejó caer Cubadebate en boca de uno de sus lectores, envolviendo de sospechas una modalidad que CIMEX-GAESA idearon para controlar aún más la circulación de efectivo en la compra de combustible, un servicio que por su histórica precariedad siempre ha sido fuente de transacciones propias de la economía sumergida.