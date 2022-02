Cubanos critican columna "Sabor y Tradición" de Cubadebate: Retiren está sección, por favor

Más de un centenar de cubanos reaccionó con críticas a la columna "Sabor y Tradición" que mantiene el medio de prensa oficialista Cubadebate y llegaron a pedir abiertamente que sea retirada.

"Señora no se rompa más la cabeza en hacer recetas. No hay harina. No alcanzan los huevos para empanar o hacer mayonesa. No hay suficiente aceite para freír. No hay miel. No hay nada. ¡Retire está sección, por favor!", dijo un usuario en Facebook.

Facebook Cubadebate

La sección sobre comida cubana está en manos de la ingeniera agrónoma Silvia Mayra Gómez Fariñas quien desde hace varios años intenta compartir recetas con los cubanos, pero la crisis de alimentos en el país no le permite a sus lectores hacer prácticamente ninguno de los platos que les propone, por más simples que sean.

"Hoy les traigo algunos platos que espero les ayuden a ser más llevadero estos momentos. Ensalada mixta, virutas de zanahorias, croquetas de pollo, tortilla francesa y nidos de merengues", dijo la comunicadora en su columna y las críticas no tardaron en llegar.

"¿Virutas de qué zanahoria? ¿Pollo? ¿Qué tortilla? ¿Con qué huevos?", se preguntó un lector. Otro usuario indagaba a qué pueblo están dirigidas las recetas, pues el cubano no tiene huevos ni para una quincena del mes. "En Cuba no debían poner programas de cocina, no hay con que hacer nada", dijo.

Otra persona indicó que los productos solo podía comprarlos en el Noticiero de Televisión Nacional. "Virutas si no vamos a una carpintería y la cogemos... Huevos cuando vienen es nuestro plato fuerte; y las zanahorias tendré que ir a comprarlas al Menticiero", señaló.

En su artículo de este miércoles Gómez reconoce que es muy difícil proponer recetas en Cuba en el contexto actual de crisis económica, política, social y sanitaria que sufre la población.

"No es muy fácil escribir la columna, más en estos momentos. Sin embargo, es donde más debemos crecernos, dando rienda suelta a nuestra imaginación y al paladar", señaló.

Los lectores han dejado claro que "no comen imaginación", sino huevos, carne, pollo, verduras, viandas, leche, aceite y nada de eso se puede encontrar sistemáticamente, ni en moneda nacional, ni por un precio asequible en el país.

Respecto a los precios de la comida en Cuba en medio de la actual crisis de alimentos, los internautas señalaron que la oferta de muchos productos está en moneda libremente convertible (MLC), en tiendas que consideran abusivas, pero que el ministro de Economía promueve como de justicia social.

"Enseñen a cocinar sin aceite y sin muchas cosas más. Si pueden también enseñen a comprar sin dinero, porque lo poco que se puede comprar está en una moneda que no es la que circula en el país", dijo una cubana en referencia a las tiendas en MLC.

En sentido general la indignación de los lectores de "Sabor y Tradición" está en que consideran una burla las propuestas culinarias en el contexto actual, porque no hay nada que pueda adquirirse sistemáticamente y a buen precio en los mercados cubanos.

"¿Sabor y Tradición dices? Si hasta el café con leche para desayunar nos lo vedaron que era una tradición en Cuba. No nos quieran hacer pasar por idiotas. Sus publicaciones son una burla", sentenció un cubano.

La sección de gastronomía la semana pasada también fue muy criticada. Propusieron recetas de ensalada de pollo, pasta de frijoles y crema de malanga, un producto que está bien caro en los agro-mercados del país.

Las críticas fueron duras también a finales de enero, cuando el medio oficialista invitó a los cubanos a cocinar gazpacho andaluz, pollo con salsa de ajonjolí y pudín de verduras, recetas alejadas del alcance de la mayor parte de la población que debe invertir muchas horas del día en hacer colas para comprar un pedazo de pollo o unos pocos huevos con los que deben alimentar a una familia durante todo un mes.