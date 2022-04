Graves fallas en sistema de generación eléctrica en Matanzas: Anuncian apagones

Las autoridades de la provincia de Matanzas admitieron este sábado que el territorio presenta graves dificultades electroenergéticas y anunciaron la programación de apagones en el sector residencial, con una duración prevista de tres horas.

“En este minuto tenemos apagados 34 megawatts (MW) en la provincia, por lo que las perspectivas de afectaciones serían para todo el día, la noche y la madrugada, de seguir el Sistema Nacional Electroenergético (SEN) tal y como está, y no entrar ninguno de los bloques afectados para el horario pico”, explicó Dioelvis Sollet Mosqueda, director general de la Empresa Eléctrica de Matanzas.

El reporte del periódico provincial Girón en su cuenta de Facebook. Sollet Mosqueda destacó que la situación se agrava, pues como consecuencia del incendio de grandes proporciones en la Central Termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, en Artemisa, esta entidad solo tiene en funcionamiento una de sus unidades, en tanto las otras tres presentan roturas o se someten a reparaciones programadas.

El estado de esta instalación fue reportado también el pasado 25 de marzo, cuando salieron de servicio la totalidad de sus componentes. En esa fecha se pronosticaron molestos apagones de hasta cuatro horas.

“En estos momentos tenemos con averías varios bloques, al igual que otros parados por mantenimiento, situación que ha contribuido al déficit energético (...) y por supuesto, a las consecuentes afectaciones”, añadió Sollet Mosqueda.

El funcionario señaló que las dificultades energéticas se extienden por todo el país, pues este sábado también detuvieron sus servicios la unidad Diez de Octubre V y las centrales Felton I, con una capacidad de 250 megawatts y Felton II, con 220 MW. En el caso de estas dos últimas entidades se desconocen las causas de sus roturas.

“A este complejo panorama se suma la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté) en Santiago de Cuba, con dos de sus cuatro bloques fuera, uno por mantenimiento y otro por avería, así como 180 megawatts fuera de los grupos electrógenos, que son los que aportan al pico”, agregó Sollet Mosqueda.

El anuncio generó de inmediato comentarios y reacciones negativas por parte de la población. “¿Los mantenimientos no son para evitar roturas?, entonces, ¿por qué se rompen tanto? Cuando se rompe una siempre dicen que hay como 10 en mantenimiento, no entiendo”, cuestionó un usuario.

“El cuento de nunca acabar”, “Todas las semanas es un problema distinto y no terminan por decir que no hay combustible”, “Es una falta de respeto, deberían al menos anunciar los apagones un día antes para uno prepararse”, “Seguro que donde viven los jefes no se va la corriente, son repartos priorizados”, agregaron otros internautas.

El gobierno de Matanzas publicó en su página institucional la programación de las afectaciones al servicio eléctrico, cuya duración prevista es de hasta tres horas. En esta planificación sobresale el corte de energía en horarios sensibles como la noche y la madrugada, en todos los municipios de la provincia.

Gobierno de Matanzas

Durante las últimas semanas la generación de electricidad en Cuba ha presentado una inestabilidad constante, de ahí que los apagones resulten un problema frecuente. El 18 de marzo pasado la Unión Eléctrica Nacional pronosticó interrupciones en el llamado horario pico de la tarde-noche, como consecuencia de un considerable déficit de generación a partir de una disponibilidad de 2,634 MW y una demanda máxima de 2,580 MW, para una reserva de 54 MW.

En esa oportunidad las autoridades informaron que estaban paradas la central de Artemisa y la Antonio Guiteras de Matanzas. Apenas un día después en Sancti Spíritus y Guantánamo se programaron cortes de hasta cuatro horas diarias.