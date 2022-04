Imaray Ulloa se compra un Maserati y regala su Mercedes a uno de sus trabajadores

¡La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa está estrenando auto nuevo! Un imponente Maserati que seguro aparecerá mucho en los vídeos que grabe desde ahora para sus redes sociales y el que ha enseñado con detalle en un nuevo vídeo que colgó en Youtube.

La cubana mantiene al tanto a sus incondicionales de su día a día a través de su canal en la plataforma por excelencia de vídeos, 'Vive la vida con Imaray Ulloa', nombre de su show. Y en el último capítulo, enseñó como eligió su nuevo auto gracias a la ayuda de su cachorrita y también expresó lo feliz que se siente por esta adquisición.

El nuevo auto de Imaray es un Maserati blanco con la tapicería roja. Un vehículo de lujo que tiene a la actriz completamente ilusionada y emocionada.

"La realidad es que cuando uno trabajo duro, tiene su dinero, sus ahorros y uno compra lo que le hace feliz. A mi me encantan los carros y saber que yo me puedo comprar este carro, es parte de mi trabajo, de mi sacrificio. Y me da felicidad. Vale la pena cada hora de sacrificio", explica en el vídeo, mientras conduce por primera vez su Maserati.

"Estoy feliz, es algo que yo siempre he querido", añade Imaray en este episodio de su canal, en el que también hay una aparición inesperada: la de su novio, el cirujano Fabián Fontaine.

Pero las sorpresas en este capítulo no se quedan ahí, porque en la segunda parte del vídeo la conocida influencer le regala su anterior auto, un Mercedes negro, a uno de sus trabajadores. Concretamente a su productor y gran amigo Eddie. "Se merece que le haga un buen regalo", comenta Imaray, que tiene un equipo de trabajo formado por tres personas.

Al hacerle entrega de su nuevo regalo, el productor se quedó completamente sorprendido, ya que no esperaba este generoso detalle de parte de su jefa y amiga.

