Choque entre un camión de basura y un auto deja un herido grave en La Habana

Un herido grave es el principal saldo de un accidente de tránsito ocurrido este domingo en La Habana, protagonizado por un camión de basura y un auto.

Según Jorge Salomón, integrante del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el incidente sucedió aproximadamente a las 5:00 am, en la intersección de la avenida 41 y la calle 58, en el municipio Playa.

"El chofer del carro azul fue llevado al hospital en muy malas condiciones", dijo.

Foto. ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

Las imágenes compartidas muestran a un carro marca Hyundai Atos incrustado de frente contra un costado del camión de basura.

Foto. ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

Un testigo del hecho, quien es chofer de ambulancia, afirmó que el Atos, que circulaba por la avenida 41, iba a exceso de velocidad y no se detuvo en el paso peatonal.

Otros internautas, de acuerdo con las fotos, opinaron que aunque el Hyundai no haya parado, su calle tiene la preferencial, mientras que el camión debió haber respetado una señal del pare.

"El Atos parece ser que se llevó el ceda el paso que hay ahí -que no tiene nada que ver con el accidente-, pero si hubiera parado y hubiera seguido, a lo mejor hubiera chocado con el camión -ya que se llevó el pare-, pero no a la velocidad a la que chocaron. El del camión a lo mejor pensó que el del Atos iba a parar y por eso salió", comentó un ciclista.

Con él coincidió otro miembro del grupo, que especuló diciendo que el chofer del camión seguramente calculó que la máquina pararía en el paso peatonal.

"En ese paso peatonal es obligatorio parar porque es semaforizado y además tiene línea de pare. Y la máquina no lo hizo, porque ese golpe no refiere que el auto haya arrancado desde el paso peatonal. Ojo, no exonero de culpas al camionero porque al fin y al cabo 41 es la preferencial", alegó.

Apenas unas horas antes de este hecho, el sábado por la noche, 12 personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas en un choque entre un auto de turismo y un carretón de caballos que transportaba pasajeros en Holguín.

Los lesionados que viajaban en el carretón eran un pastor de la iglesia junto con su familia, que regresaban de una actividad religiosa. El chofer del otro vehículo también tuvo que ser operado.

El herido más grave es un niño de tres años que fue atendido en el Hospital Pediátrico Octavio Concepción y de la Pedraja de la ciudad de Holguín, adonde llegó en estado crítico.