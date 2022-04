En paradero desconocido cubano que protestó en Centro Habana

Protesta de Carlos Ernesto Díaz González en Centro Habana Foto © YouTube / Camila Carballo

El opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, se encuentra en paradero desconocido desde este jueves, cuando salió a protestar en solitario por el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana.

“Han pasado 24 horas desde que fue detenido Ktivo Disidente. Al no saber nada de él: dónde está, sí tiene abogado designado ya… no puedo menos que denunciar que el régimen está violando sus propias leyes de procedimiento penal. Libertad inmediata para Carlos Ernesto Díaz González. Exigir libertad para los presos políticos y participación en la vida política del país NO es delito”, denunció la activista Saily Gonzalez Velázquez desde su cuenta oficial de Facebook.

También el activista por los derechos humanos Turis Pérez manifestó en la red social su preocupación por la vida de Díaz González, quien durante su manifestación en la capital cubana afirmó que en la isla habían 1,124 presos políticos y que él estaba dispuesto a ser el 1,125, por exigir con civismo que el gobierno deje a la oposición participar en las decisiones políticas del país y que detenga la escalada de violencia.

Por su parte, la reportera de ADN Cuba, Ismary Bacallao compartió un audio que le enviara Ktivo Disidente antes de salir a protestar, precisamente para adelantarse a las posibles represalias del gobierno castrista. “Ktivo Disidente me mandó este audio por si acaso lo secuestraban. No esperaba tener que usarlo, pero está. Aquí no se para hasta que lo suelten”, afirmó la periodista independiente.

“Me tienen sitiado en mi casa, sencillamente porque yo asumí esta postura irreverente de no reconocerlos como institución legítima y no presentarme a varias citaciones que me han hecho (...). Ellos son violadores de sus propias leyes, esas mismas que utilizan contra nosotros cada vez que tenemos un disenso político contra su sistema mafioso y (...) en cualquier momento me van a recoger”, dijo Díaz González en su audio.

El opositor cubano denunció que le habían bloqueado todos los datos de la línea telefónica que estaba utilizando. Aseguró que él sabía las consecuencias de salir a manifestarse pero que iba a ser coherente y consecuente con su decisión, pues estaba en el lado correcto de la historia.

Díaz González protagonizó este jueves una manifestación en Centro Habana en la que pidió respeto a las diferencias e incluso dijo que era necesario permitir que quienes defienden el sistema comunista lo hagan, siempre y cuando sea desde una posición de igualdad, sin represión ni violencia, sin aferrarse al poder, como lo han hecho durante los últimos 63 años.

"Esto va a seguir siendo así hasta que no los pongamos como nos tenemos que poner y exigir lo que tenemos que exigir, porque nos toca, porque tenemos derecho a tener derechos", alegó en otro momento, encaramado en un muro junto a un parque infantil en el citado Boulevard, en las inmediaciones del antiguo hotel Royal Palm, convertido hoy en edificio multifamiliar.

El opositor cubano recibió el apoyo de numerosos transeúntes quienes incluso se detuvieron a grabar su protesta. Sin embargo también fue blanco de insultos por parte de defensores del régimen, quienes vociferaron gritos de "¡Cállate!", "¡Descarado!" o "¡Mentira!", a los que él respondió en varias ocasiones.

Tras su manifestación Díaz González fue detenido por la policía y desde ese entonces se encuentra desaparecido. Este jueves numerosos activistas y defensores de los derechos humanos denunciaron su secuestro y exigieron noticias al régimen sobre su paradero.

“En estos momentos no se sabe nada de él. En el video se vio cómo un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil manda a los que grababan a que apaguen sus celulares y a que “montaran en la patrulla” al que “se pusiera pesado”, explicó González Velázquez en una publicación de Facebook.

La también disidente Yahíma Díaz preguntó dónde estaba Ktivo Disidente, y aclaró que él no había cometido delito alguno pues solo pidió “libertad para los presos políticos y que los no comunistas podamos participar en la vida política del país".