Periodista oficialista Juan Gabriel Gordín llega a EE.UU.

El periodista oficialista Juan Gabriel Gordín Concepción llegó a Estados Unidos, según imágenes compartidas en redes sociales.

Gordín, quien era presentador de noticias y programas en Tele Cristal, canal de Holguín, compartió dos fotos suyas en su cuenta de Instagram con la frase: It's time to change (Tiempo de cambiar).

Otras fotografías publicadas en marzo lo mostraban en México.

Natural de Santiago de Cuba, el joven tenía más de 10 años de experiencia como conductor, comentarista y realizador audiovisual, fundamentalmente en temas culturales, como el programa semanal Cámara al Hombro.

Era miembro de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC), de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Según su perfil en Linkedin, participó "en importantes eventos nacionales e internacionales" y obtuvo "los principales premios periodísticos que se entregan en Cuba, además del premio Caracol de la UNEAC, el mayor reconocimiento a los creadores cubanos".

Fue corresponsal de la revista británica Brasil Observer y de la revista digital italiana Quinta Avenida. En 2017 se unió el equipo de Hispantv, canal de televisión iraní que transmite en lengua española.

Sobre esa etapa, comentó en 2020 para el semanario Ahora: "Durante más de dos años me enrolé en esta experiencia formidable porque se trata de un canal de izquierda que siempre se ha solidarizado a favor de la política de Cuba y nosotros -el comunicador y conductor Jaime Yoan- y yo, como los únicos cubanos y holguineros que en ese momento estábamos allí, siempre nuestra posición fue en defensa de la Revolución cubana, y desde allí colaboramos asiduamente para el sistema informativo de la televisión".

Gordín se suma a la lista de periodistas y presentadores de la televisión y la radio en Cuba que han salido del país en los últimos meses.

Amanda Toirac, quien era locutora de Radio Rebelde, emigró en abril porque, según indicó, se sentía como "una vocera de mentiras" en la emisora.

"Ya no podía sentirme más así. No quiero más tener que hablar bajito si del gobierno se trata. No quiero más MLC. No quiero más aceite a 700 pesos ni bolsa de leche a 1,200. No quiero más Patria o Muerte. No quiero más moringa, ni avestruz, ni leche de cucaracha, ni Viva la Salchicha. No quiero más Alma Mater sin Armando. No quiero más Dictador de mi Corazón", dijo en su perfil de Facebook.

En marzo, el presentador de televisión Carlos Alejandro Sánchez Rodríguez confirmó su llegada a Miami en sus redes sociales.

Sánchez trabajó en Radio Cadena Agramonte, CMHC Radio Camagüey y en Televisión Camagüey, con la Revista Informativa Especial.

El joven tiene su propio canal en YouTube llamado Carlos Alejandro TV, con 2.77K suscriptores, y una cuenta en Instagram que la web oficialista Ecured considera entre las "más influyentes del país", con 34,7k de seguidores.