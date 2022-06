El Micha revela canciones de su próximo disco con colaboraciones junto a Ñengo, Zion y Lennox y más

Los fanáticos de El Micha están a la espera del lanzamiento de su nuevo disco, y el reguetonero ha decidido avivar aún más las expectativas.

A través de su cuenta en Instagram el cantante cubano compartió los títulos de las canciones del álbum, en el que incluye varias colaboraciones.

Doce títulos conforman la nueva entrega musical de El Micha, en la que sobresalen colaboraciones como “La inspiración” junto a Ñengo Flow; “Qué tengo que hacer”, con Zion y Lennox; “El bandido”, con Chris Tamayo, y otras más.

También el disco incluirá canciones en solitario como “Déjate de abuso, asere”, “Llegamos y la montamos”, “No basta” y “La bendición del cielo”.

El Micha se ha propuesto no disminuir el ritmo de sus producciones y seguir arrastrando fanáticos. “Tú no sabes subir y yo no sé bajar desde el siglo pasado”, escribió el reguetonero recientemente en la red social, haciendo alusión al buen momento que vive dentro del género urbano.

Desde hace algunos meses El Micha anda de un estreno en otro. En abril anunció que muy pronto saldría a la luz el tema “Yo pago” junto a Bad Bunny, y estrenó “Cosita mía”, que comparte con El Funky.

Algo que dio mucho de qué hablar fue su tiradera más reciente con Silvito El Libre. Luego de que este último lanzara “El Zapo”, El Micha “le dio un cocotazo” con “Por Mí y Por Los Demás”, un tema al que hizo un videoclip en tiempo récord.

La pasada semana, los fans del reguetonero volvieron a disfrutar de otro estreno: “Dale dale”, junto a Baby Brandon.

Nuevas energías y mucha inspiración ha recibido El Micha ahora que sus hijos y esposa están junto a él en Miami.

¿Qué falta ahora? Esperar a que salga el nuevo disco. Mientras, los fanáticos de El Micha en Europa podrán disfrutar del artista en vivo, durante una gira que comenzará este primero de junio y hasta el 18 de ese mes.

