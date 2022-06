El Taiger estrena "El Tumbao del Vecino" junto a El Payaso Por Ley y Dj Unic

El Taiger no da tiempo a que sus fans se “encariñen” con un tema nuevo, hace pocos días de su último estreno y ya está calentando las plataformas digitales con “El Tumbao del Vecino”.

El tema musical recién salidito en YouTube, es una colaboración con El Payaso Por Ley y Dj Unic.

“El viernes en mi canal de YouTube pidiendo el último y pa´ tra dije”, había anunciado un día antes El Taiger en su cuenta de Instagram.

El videoclip del tema, hecho en un estudio de grabación, comparte imágenes de los artistas cantando “El Tumbao del Vecino”, un reguetón que pasa de un ritmo bien rápido a uno más lento.

“Tienes tremenda pinta / Tienes tremendo flow / Ay que lo que me gusta es tu sazón / Estás pa´vivir el vacilón / Tú me conoces soy la ley / Y no eres el campeón / Ay que lo que me gusta es tu sazón / Estás pa´vivir el vacilón /”, suena el nuevo tumbao.

En apenas horas el video ya tiene más de 9,000 reproducciones en YouTube y los fanáticos comenzaron a dejar sus opiniones.

“Taiger bro... Esa es la pincha!!! enfocado en la música!!! es un palo el temazo a recogerse”, “Estoy seguro que YouTube no te lo recomendó, tú lo buscaste, clase palo”, “Lo máximo, Cuba está haciendo historia fuera de la isla, es lo importante”, comentaron algunos de sus seguidores.

El Taiger anda de producción en producción y eso gusta a su público. A finales de mayo, se sumó a Wampi para hacer un remix de su tema “Tóxica”, una canción que el joven reguetonero estrenó en abril; y junto a Yor One sacó “Candela candelita”.

Sin embargo, al cantante también le ha dado por el incursionar en los documentales, sobre todo para seguir aprovechando su más reciente polémica.

Caliente está todavía el mini documental de más de 12 minutos que sacó el reguetonero hace apenas unos días, y en el que compila algunos de los momentos de su última visita a la isla, un viaje que lo situó en el centro de las críticas.

Una semana antes estrenó otro documental sobre su concierto en el Flamingo Theater Bar de Miami, una presentación con entradas agotadas pero que reunió también a decenas de detractores que protestaron en su contra por considerarlo cómplice del régimen cubano.

