Cubano residente en Miami es arrestado tras robar convertidores de automóviles

El cubano Osmel Lázaro Machado fue arrestado en Miami luego de que una cámara de seguridad lo captara robando convertidores de automóviles en el barrio de Pequeña Habana.

De acuerdo con un reporte de América TeVé, agentes de la policía capturaron al sospechoso en un hotel de esa ciudad, donde también se le ocuparon herramientas eléctricas, necesarias para sustraer de los vehículos el convertidor catalítico.

Su presencia en el lugar fue detectada gracias a su propio vehículo, un Nissan Altima rojo con franjas de otro color en el capó. Mike Vega, portavoz de la Policía de Miami declaró que “cuando nuestros oficiales lo arrestaron tenía una bolsa con todas las herramientas para el robo de catalíticos, no sabemos si hay otras víctimas, seguro las debe haber y lo peor es que hacen esto para después venderlos en $300 o $500, cuando a la víctima le cuesta casi $2.000”.

El oficial agregó que este tipo de delito resulta cada vez más frecuente y alertó a sus conciudadanos a tener más cuidado y velar por la seguridad de sus posesiones. Señaló que desafortunadamente el robo de estas piezas resulta fácil y solo toma pocos minutos, lo que facilita su ejecución y la fuga del ladrón.

La persona afectada por su última fechoría, Jessica Mora, contó que “iba a llevar a mis hijos al colegio, prendo el carro e hizo un ruido durísimo y me asusté, entonces me asomé por debajo y vi que estaban los tubos sueltos, que se habían llevado el catalítico, me dijeron que no se lo volviera a poner, porque me lo iban a volver a robar”.

El perpetrador del crimen fue descubierto gracias a la cámara de seguridad ubicada en el condominio 734 de la segunda calle del suroeste de Miami. En la cinta de vigilancia puede apreciarse cuando Machado estaciona su automóvil en doble fila muy cerca del carro de Mora y deja las luces de emergencia encendidas.

Acto seguido se perdió de vista al meterse debajo del vehículo, donde permaneció durante aproximadamente ocho minutos. Al salir tenía el convertidor catalítico en la mano, lo colocó en el asiento del pasajero y se marchó del lugar.

Machado fue acusado de robar piezas de vehículos y posesión de herramientas para el robo y, tras su comparecencia en corte se le fijó una fianza de 20,000 dólares.

De acuerdo con las autoridades los perpetradores de estos delitos prefieren automóviles híbridos o camiones de renta, pues eso hace que aumente el valor del convertidor catalítico en el mercado negro.

Hace pocos días otro cubano, Antonio Valdés de 37 años, fue detenido en Hialeah, acusado de ser un ladrón en serie de catalíticos de autos. El individuo cayó en mano de la policía por manejar un vehículo robado y con la licencia de conducir vencida.

Está acusado de tres robos de catalíticos en el condado de Miami-Dade entre el 2 y el 5 de abril, en una zona comercial ubicada en la 79 avenida del noroeste entre las calles 64 y 68 y en la avenida 84 y la calle 68.

Desafortunadamente, los cubanos residentes en Miami y otras ciudades de Florida, han sido protagonistas de robos recientes. En mayo pasado un hombre, natural de la isla caribeña, fue arrestado y acusado de robar en dos ocasiones en el lujoso hotel Fontainebleau en Miami Beach.

Según las autoridades policiales Juan Aguilar, de 65 años, se enfrenta a dos cargos por hurto, uno de ellos ocurrido el pasado 7 de mayo en la zona de la playa de este hotel. En febrero había sustraído un bolso Christian Dior, valorado en más de 1,200 dólares.

En abril fue noticia que dos jóvenes cubanos enfrentaban acusaciones por delitos comunes, a solo siete meses de haber llegado a Estados Unidos. Uno de los imputados, Pedro Rodríguez, de 34 años fue arrestado por robar artículos en una tienda ubicada en el Dolphin Mall, en Miami, por un valor de 373 dólares con tres centavos.

El otro criminal, Yomay Kemel de 21 años, se encuentra detenido bajo el cargo de posesión de cocaína. En su caso, la fianza quedó fijada en 5,000 dólares.