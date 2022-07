Descemer Bueno agradece felicitaciones por su cumpleaños: "Tuve un día especial, al lado de mis hijos"

El cantante y compositor cubano Descemer Bueno agradeció las felicitaciones por su cumpleaños que le hicieron llegar sus seguidores.

Este 5 de julio Descemer cumplió 51 años y, a través de su cuenta en Instagram, compartió lo mucho que disfrutó la fecha en compañía de sus hijos.

“Gracias a todos por sus felicitaciones. Me hicieron muy feliz”, dijo el artista a sus fans.

“Ayer tuve un día especial, al lado de mis hijos. Lo suficiente, para que fuera grandioso. Además en mi querida ciudad de New York. Los amo”, contó el cantante, junto a un video donde se le ve paseando con sus hijos por Central Park.

El cumpleaños de Descemer vino acompañado de una excelente noticia, el videoclip del tema “El Ignorante”, que comparte con el reguetonero cubano El Taiger, superó el millón de reproducciones en YouTube.

“El Ignorante con más de un millón de vistas en YouTube. Totalmente orgánicas. Estamos muy felices!!! Gracias. Seguimos El Taiger”, celebró.

El videoclip del tema se estrenó el pasado mayo en medio de la polémica que había suscitado el último viaje del reguetonero a Cuba y su participación en el concierto de los Van Van y Havana D'Primera en Miami.

En ese momento, fue justamente Descemer uno de los que apoyó a El Taiger tras el sould out que logró su concierto en el Flamingo Theater Bar el 21 de mayo.

“Qué bueno que Miami está cambiando”, dijo en ese momento el compositor cubano al salir en defensa de El Taiger.

El propio Descemer también ha estado en el punto de mira por sus comentarios respecto al régimen cubano.

Recientemente, el artista declaró que se concentraría en la música y que “a partir de ahora nada que ver con la política”.

No obstante, hace apenas unos días reaccionó a los comentarios del cantante venezolano Nacho, quien cuestionó el hecho de que los artistas cubanos en el exilio se nieguen a cantar en su país.

Según Descemer Bueno, “hay cosas que Nacho no sabe porque en realidad nosotros [en Cuba] estamos mucho más atrás que Venezuela en muchos aspectos. No tenemos un Juan Guaidó, no tenemos absolutamente ningún tipo de oposición ni nada que nos ampare si realmente tenemos deseos de ir a cantar allá, que los tenemos".

