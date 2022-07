Lis Cuesta sobre Fidel, Raúl y Díaz-Canel: "Míos los tres"

Lis Cuesta sigue proclamando su amor a los cuatro vientos, ya no solo el que siente por Díaz-Canel, el "dictador de su corazón", sino ahora también por los sátrapas Fidel Castro y su hermano Raúl.

La conocida como primera dama de Cuba compartió en su cuenta de Twitter un collage con fotos de los tres jugando pelota.

"Míos los tres", escribió Cuesta junto a su etiqueta preferida, #TeMolestaMiAmor.

Decenas de internautas comentaron airados en la publicación, criticando ese afán de Díaz-Canel de mostrarse en público en acciones que aparentemente lo acercan al pueblo, cuando en realidad debería estar ocupado en resolver los problemas que ha creado con su pésima gestión al frente del país.

"Serán los tuyos, para mí son tres payasos comunistas que no han hecho nada por un país, solo destruirlo", afirmó un usuario de la red.

"Los 'tuyos' llevan la corrupción y el ridículo, en ese mismo orden y con tendencia al crecimiento", señaló otro.

"Quédate con ellos, que nadie los quiere, en vez de hacer algo productivo sigue imitando y payaseando mientras Cuba muere", cuestionó un hombre.

"He aquí los tres dictadores de tu corazón. No me molesta tu amor, me indigna la frialdad con la que han aniquilado los sueños y aspiraciones de un pueblo por más de seis décadas", aseguró una emprendedora.

"Batean de todo, ¡menos producir bienes y servicios a su pueblo!", dijo el usuario identificado como Libertario.

"Que no jueguen más pelota ninguno y hagan algo por el país este, o mejor aún, entréguenlo o váyanse todos ustedes pa' la Antártida o Alaska y dejen esto aquí al berro, banda de descarados", pidió un comentarista.

Varios internautas criticaron la frivolidad de Lis Cuesta, quien suele generar polémica con sus publicaciones en Twitter, con las que muestra cuan alejada está de la realidad en que padece el pueblo cubano, en medio de apagones, escasez de alimentos y medicinas y agobiado por los altos precios.

"Usted es repugnante, el país cayéndose en pedazos y la dirigencia comiendo porquería", cuestionó un tuitero.

"En realidad no me molesta tu amor. Me molesta que tu marido sea el puesto a dedo de la dictadura más vieja del hemisferio que está destruyendo Cuba, y que vengas tú a hacerte la graciosa", comentó el usuario llamado 'Un socialdemócrata'.

"Se nota que no tienes que hacer colas de cuatro horas para comprar alimentos y tienes tiempo de sobra para esta bobería", aseguró el internauta Taoro.

"No he visto una primera dama tan estúpida y mediocre como usted. Publicando cosas sin sentido, cuando por culpa de la mala gestión, en este país miles de madres sufren la desesperación de no tener comida para sus hijos. ¿En serio usted tiene deseos de publicar estas estupideces?", preguntó el internauta Papitas fritas.

El viernes, Cuesta escribió "El mío", al compartir en su Twitter el video de un batazo que conectó Díaz-Canel en una visita a un terreno de pelota en un barrio de La Habana.

Al parecer, a la primera dama no le bastó con mostrar una vez más su faceta de adolescente enamorada, y quiso hacer patente que tiene un corazón muy grande, en el que cabe también su adoración hacia los Castro.

Además, está impulsando el reto #SacaTuPulóverComunista en las redes sociales, que consiste en mostrarse vistiendo una prenda de ropa con una foto o una frase que le hace propaganda al régimen.

"Ahorita pondré la mía. #SacaTuPulóverComunista", anunció.