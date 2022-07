Orden migratoria podría favorecer a algunos cubanos con parole humanitario en EE.UU.

Algunos cubanos que recibieron un documento de admisión (parole) en Estados Unidos por razones humanitarias podrían favorecerse de una orden establecida por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para obtener sus permisos de trabajo.

La medida anunciada este jueves por USCIS indica que quienes ingresaron a territorio estadounidense con una autorización especial por motivos humanitarios o de beneficio público podrán gestionar sus permisos de trabajo presentando el formulario I-765 por internet.

"Con efecto inmediato, los solicitantes de permiso de trabajo pueden presentar por internet el formulario I-765, con excepciones limitadas”, indicó un comunicado de la agencia.

La información agregó que la opción de presentar el I-765 online solo está disponible para ciertas categorías de solicitantes , lo que ahora incluye a las personas bajo parole.

El anuncio despertó inmediatamente interés en grupos de inmigrantes cubanos que fueron admitidos al país con parole humanitario con diferentes períodos de duración durante el último año. Las autoridades estadounidenses han concedido parole a miles de inmigrantes llegados por la frontera, entre ellos numerosos cubanos, con vigencia entre un año y 15 días

Pero expertos de inmigración dijeron a CiberCuba que el impacto de la medida de USCIS es limitado y no tiene una significación de mayor alcance para los cubanos en proceso de regularizar su estatus legal en Estados Unidos, aunque pudiera ser un asidero para algunos casos en proceso.

"Es un número insignificante los que podrán beneficiarse, porque ya las autoridades no están extendiendo el parole por un año como hacían antes... Los pocos paroles que se están dando en la frontera son por 60 días, después que comenzaron a darlos por 15 y luego por 30 días, pero eso lo hace inservible desde el punto de vista práctico para pedir un permiso de trabajo", dijo Avelino González, abogado de inmigración en Miami.

Según el reglamento establecido, el permiso de trabajo solo puede emitirse por el mismo período de tiempo de validez del parole humanitario, lo que hace inviable la petición por esta vía, considerando las demoras de USCIS en el procesamiento de la documentación.

El abogado Willy Allen concide en que el beneficio anunciado por USCIS abarca a una cantidad mínima de cubanos, pero dijo que es una posibilidad que no debe desaprovecharse legalmente.

"Para mí todo cubano con un parole humanitario, sea por 15 o 60 días es un inmigrante admitido en Estados Unidos y pedir el permiso de trabajo es una gestión legal que debe ejercerse", aseveró Allen. "Mi convicción es que los cubanos califican para hacer la solicitud".

En el comunicado, USCIS advirtió que si un solicitante presenta el formulario I-765, pero no lo hace estando en una categoría elegible para la autorización de empleo, puede negársele el permiso y retenérsele la tarifa.

Las avenidas legales para regularizar la situación de los cubanos llegados a Estados Unidos después de cancelada la política de "pies secos/ pies mojados", en 2017, se han restringido, pero no están agotadas.

A finales del pasado marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió conceder parole humanitario a cientos de inmigrantes cubanos que ingresaron por el sector fronterizo de Del Rio en Texas, como una medida de emergencia ante el creciente flujo de indocumentados de diversas nacionalidades por esa zona.

La decisión extendió también el documento a algunos inmigrantes de Venezuela, Nicaragua y Colombia, con una duración que osciló entre 15 y 60 días.

Pero el mayor volumen de cubanos llegados por puntos fronterizos está recibiendo un documento de supervisión I-220A, son liberados bajo fianza o reciben un teléfono de localización para reportarse regularmente a las autoridades.

Las solicitudes de permiso de trabajo y beneficios temporales de ayuda y servicios médicos están procediendo mayormente con la presentación del I-220A, que es objeto de una disputa legal sobre su pertinencia como documento de admisión en el país.

El pasado febrero, un memorando de DHS permitió que miles de inmigrantes cubanos que entraron de manera irregular a Estados Unidos tras la suspensión de la normativa de "pies secos/pies mojados", puedan procesar su residencia permanente en el país con la presentación del I-220A.

El memorando gubernamental no valida el I-220A como un documento de admisión o parole (I-94), pero manifiesta que a los portadores de un I-220A no se les puede negar la solicitud de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) por no contar con un I-94.

Más de 157 mil cubanos han arribado en busca de refugio en Estados Unidos desde que comenzó el año fiscal 2021, el pasado octubre, en el mayor éxodo irregular desde Cuba en seis décadas. El registro de entrada, sin embargo, no es una garantía de que puedan obtener la residencia por vía de la CAA al año de permanencia en el país.