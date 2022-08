“Si no cocinamos así, no comemos”: Cubano muestra cómo subsiste su familia durante el apagón

Un hombre cubano mostró en redes sociales un fogón improvisado donde su familia prende el fuego para cocinar en medio de la falta de electricidad y de gas en Cuba.

“En pleno 2022, si no cocinamos así, no comemos, porque como no hay luz, se cocina todo el tiempo con gas y, como todo, se acabó el gas”, se escucha en el video publicado por el usuario de Twitter Armando Sardiñas, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021.

“Esta es la realidad que se vive en Cuba: apagones por más de 8 horas, te devuelven la electricidad por 2 horas y se la vuelven a llevar, niños pequeños sin comer, a lavar a horas de la noche porque no hay electricidad en horarios de hacer la comida”, fueron las palabras introductorias del post donde compartió la situación de sus allegados que sufren apagones prolongados.

“Qué clase de barbaridad, mira lo que tiene que hacer uno con niños chiquitos aquí en la casa, de un año, otra de siete”, dice una voz en el video mientras filman el fondo de un objeto oxidado que sirve de fogón. Al interior, un poco de carbón trata de prenderse añadiendo azúcar y abanicando sobre él para avivar el fuego.

“A Cuba hay que ponerle corazón”, pronuncian con tono sarcástico, mientras se lee en la publicación que hay que hacer magia para darle de comer a los niños.

Sardiñas también agregó en su post sendas fotos de los dos niños en la casa, durmiendo sobre colchonetas tiradas en el piso a causa del calor y concluyó que con ello solo quería demostrar que Cuba es un estado fallido.

Captura de Twitter / @soy_armanditoo

Los usuarios que reaccionaron a la publicación calificaron de “triste” la realidad evidenciada en el video y algunos predijeron que iban todos hacia el abismo por la situación cubana.

La crisis con la electricidad en Cuba ha llevado a la población a improvisar maneras de cocinar los alimentos en los hogares donde dependen de ollas y fogones eléctricos.

Familias cubanas han denunciado recientemente que cada vez se torna más difícil cocinar porque los apagones de más de 8 horas se los impide.

Una mujer "presumió" el mes pasado en Facebook la peculiar cocina donde prepara los alimentos para su familia: "Como cocina el cubano, sin luz y bajo la lluvia", publicó en la red social, junto a varias fotografías de su cocina.

Otra que cocina de manera similar criticó la dificultad enorme que suponía preparar la comida sin electricidad cuando en miles de casas cubanas no hay acceso al servicio de gas licuado.

La crítica situación con el fluido eléctrico mantiene a muchas familias cubanas en vilo. Para el miércoles 10 de agosto, se estimaba una afectación máxima de 750 MW en el día y en el horario pico, porque ocho unidades termoeléctricas se encuentran fuera de servicio por averías.