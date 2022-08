Turismo dona microbuses para aliviar crisis del transporte público en La Habana

El sector del turismo donó varios microbuses para aliviar la crisis del transporte público en La Habana.

Según informó en su muro de Facebook Taxis-Cuba Empresarial, los vehículos se destinarán a reforzar el servicio de Metrotaxi en la capital.

Foto: Captura de Facebook / Taxis-Cuba Empresarial

"Está en proceso de evaluación la incorporación a las rutas", precisó la publicación.

Varios internautas cuestionaron que todos los carros se hayan entregado a la capital, sin pensar que en las demás provincias el transporte también está crítico.

"En estos casos, solo existe Habana y Varadero, es así", criticó un informático de Cienfuegos.

"A Holguín también le hace falta, acá para viajar 25 km los particulares cobran 200 y más, hacen falta taxis para bajar los precios", pidió un holguinero.

Otro usuario de la red alertó de que aunque haya más taxis, si no hay control sobre ellos no se resuelve nada.

"Los ves en cualquier horario, cualquier día de la semana, vacíos por lugares que no tienen nada que ver con sus recorridos y no quiero hablar de los que trabajan en la expedición, que se pasan el día durmiendo. Yo no sé qué trabajo hacen ellos. Por eso estamos como estamos", aseguró.

"Tengo una duda, ¿hay suficiente combustible para garantizar su servicio regular y seguro?", preguntó una mujer, en alusión a la escasez de combustible que existe en el país.