Continúan las detenciones de manifestantes en Nuevitas

La ola represiva contra los manifestantes de la ciudad cubana de Nuevitas se mantiene, tras la detención este domingo de jóvenes que participaron en las jornadas de protestas del jueves y viernes últimos contra los apagones y la mala gestión del gobierno, según reporte de activistas y organizaciones de la sociedad civil en redes sociales.

“En estos momentos están montando en un camión jaula, para su traslado a la ciudad de Camagüey, a los jóvenes detenidos en las manifestaciones de Nuevitas. El camión rodeado por boinas negras. Los familiares allí, dando ánimo a sus seres queridos y diciéndole que todo saldrá bien”, apunta este domingo en su perfil de Facebook el activista Adrián Martínez Cádiz, quien trabaja en la Iglesia Católica como secretario ejecutivo de la Pastoral Juvenil de La Habana.

El también realizador audiovisual independiente refiere que la zona permanece “militarizada” y que se interrumpió el servicio eléctrico cerca del mediodía de este domingo, en el que, reiteró, “siguen las detenciones” de manifestantes.

Captura Facebook/ Adrián Martínez Cádiz

Además, señaló que entre “los detenidos se encuentra Josué Nápoles Sablón, más conocido como Nene, el peluquero”.

También el grupo de trabajo Justicia 11J en una actualización de este domingo, difundida en su perfil de Facebook, sobre las detenciones en esa localidad refiere que “una fuente confiable, que prefiere el anonimato, nos informa que ha sido testigo ocular de la detención de varios jóvenes manifestantes. Los trasladan en un camión-jaula, presuntamente hacia Camagüey”.

La nota apunta, además, que “según nos hacen saber, los policías locales se mantuvieron relativamente al margen de los hechos, tal como ocurrió la noche del día 18”.

Asimismo refieren que han “visto denuncias de una nueva detención a la esposa de José Armando Torrente. Hasta ahora no hemos podido comunicarnos con otros familiares ni acceder apropiadamente a sus datos generales”.

La organización, además, confirma la detención de Josué Nápoles Sablón “El Nene” y de otros manifestantes, durante el sábado, en la localidad de Camalote, que fueron trasladados esta jornada hacia la ciudad de Camagüey.

Captura Facebook/Justicia 11J

Esos manifestantes se nombran: Yasmani García Ramírez, Michel Escalona Ramírez (en proceso de verificación), Kenay Perdomo Soria, Héctor Curbelo (en proceso), José Antonio Rodríguez y Richard Conte Betancourt.

Justicia 11J refiere también que este domingo les confirmaron la detención de Julio Gil de Montes, por sus posicionamientos críticos contra el Primer Secretario del Partido en Camagüey.

La información, refiere, que los familiares de la joven detenida Mayelín Rodríguez Prado fueron informados, en la unidad de la PNR de Nuevitas, de que ella fue trasladada a Camagüey, pero que no dan por definitiva esta información “en tanto Mayelín no realice la llamada reglamentaria que pondría fin a su desaparición”.

Justicia 11J hasta el momento tienen registradas 42 personas en detención por participar en protestas en esa ciudad, una cifra que aún no es concluyente y que podría aumentar de acuerdo con la información que vaya trascendiendo en redes sociales o denuncias de familiares.

Según rastreo realizado por CiberCuba, también se conoció sobre la detención de Lester Camejo, detenido este domingo en Pastelillo y de Orlando Pérez Cruz.

Este domingo trascendieron, además, testimonios desgarradores sobre las detenciones de los manifestantes de esa ciudad.

La madre del joven Yasmani García Ramírez, detenido por salir a protestar en las calles y defender a menores de edad de la violencia policial, contó en un video publicado en redes sociales, que su hijo se encuentra detenido en la unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) del municipio Nuevitas, “porque sencillamente, de forma pacífica, salieron a reclamar sus derechos en la calle después de un apagón de 11 horas”.

“Mi hijo solo defiende a los niños, a esa juventud que, como él, tiene derechos. Los niños en este país no tienen leche a partir de los siete años y no encuentras un establecimiento donde puedas adquirir otro litro de leche para tu hijo”, afirmó.

Por ese motivo, indicó, “a los siete años dejan de desayunar”. Un paquete de café mezclado con semillas es lo único “que pueden consumir antes de ir a la escuela”, denunció.

En su descripción de la situación de la infancia y la juventud en Cuba, la madre se preguntó la razón por la cual las autoridades insisten en vender productos de primera necesidad en las tiendas de moneda libremente convertible (MLC), en la cual no se pagan la mayoría de los salarios de los trabajadores cubanos.

“Siempre hay una parte de la sociedad que ha sido beneficiada por ese dinero que entra desde afuera por personas que botamos de este país, que les dijimos lumpen y escoria, y que son quienes nos mantienen”, dijo, señalando la creciente desigualdad que aumenta la brecha de poder adquisitivo y oportunidades entre cubanos.

La juventud, según la madre de García Ramírez, solo está reclamando derechos, “a tener una vida sencilla, libre, honesta y a estudiar”. Ni siquiera esto último está garantizado por el Estado cubano, protestó.

“Como madre reclamo la libertad de mi hijo y de los otros jóvenes que no violaron nada, que no ofendieron y que no rompieron nada”, concluyó la madre de García Ramírez, joven estudiante de Ciencias Informáticas arbitrariamente detenido por los represores en Nuevitas.

Este sábado, fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía desataron la persecución a participantes en las protestas pacíficas contra los apagones en Nuevitas, ocurridas el jueves y viernes últimos.

Entre las acosadas está también la joven que filmó las detenciones violentas y arbitrarias de la policía contra manifestantes durante la protesta, en la que la policía hasta llegó a golpear niñas de 11 años.

"En Nuevitas están denunciando la desaparición de uno de los detenidos de anoche: mi hermano José Armando Torrente. Le dieron golpes hasta quedar inconsciente. Se encuentra en la estación de policía de Nuevitas. Dicen que no esta ahí, pero es que está muy mal, desfigurado de tanto golpes. Dicen que lo enviaron para Camagüey y es mentira. Personas que trabajan allí se lo confirmaron a mi cuñada, que está ahí adentro, pero muy mal herido", denunció la usuaria identificada en Facebook como Idalmis Cuba.

Asimismo, reveló el nombre de una de las niñas que este viernes fueron golpeadas en un forcejeo con la policía. "La niña que le dieron golpes se llama Gerlin Torrente Echevarría (11 años). Viven en el edificio 38, apartamento 7, en Micro 2, Nuevitas", indicó.