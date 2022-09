Detienen a Berta Soler y Ángel Moya durante protesta contra el referendo del Código de las Familias

Fuerzas represivas del régimen arrestaron el domingo a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y a su esposo, el expreso político Ángel Moya, durante una protesta contra el referendo del Código de las Familias.

Ambos opositores, que ya están en libertad, salieron el domingo sobre las 11:00 am de la sede nacional de las Damas de Blanco, en la barriada habanera de Lawton, y en la calle empezaron a gritar "abajo el voto fraude y "yo no voto", cuando varias mujeres que estaban escondidas corrieron hacia ellos, los detuvieron y los metieron en dos carros con chapa particular.

"Los autos nos trasladan hacia las unidades de policía de San Miguel del Padrón a Berta, y a mí hacia la de Guanabacoa, donde nos imponen multas de 30 pesos por un supuesto delito de desorden público, y nos confinan en celdas", relató Ángel en su muro de Facebook.

Captura de Facebook / Ángel Moya Acosta

Según el opositor, alrededor de las 5:30 am de este lunes, los represores de la Seguridad del Estado lo liberaron en la vía pública, cerca de la sede del grupo, y con Berta hicieron lo mismo, unos 15 minutos después.

Moya compartió la foto de un camión que la Seguridad del Estado usó en sustitución del remolque con el contenedor que el régimen suele colocar frente a la sede de las Damas de Blanco, para disminuir la visibilidad cuando realizan una detención contra ellas.

Captura de Facebook / Ángel Moya Acosta

Además de Soler y Moya, las autoridades del régimen arrestó el domingo a la activista política María Cristina Labrada Varona en la esquina de su casa.

El luchador por los derechos humanos Egberto Ángel Escobedo Morales denunció en su Facebook que María Cristina fue apresada en horas tempranas cuando se dirigía a la misa dominical, y una patrulla de la PNR se la llevó presa para una unidad desconocida.

"No aparece reportada como detenida. La familia llama al 106 para saber y dicen que no aparece como detenida", detalló.

Captura de Facebook / Egberto Ángel Escobedo Morales

Según Escobedo Morales, todos los domingos las Damas de Blanco en Cuba son secuestradas por horas y días para impedirles su derecho de asistir a misa.

"Este método de la Seguridad del Estado que impide salir de sus casas a los opositores y disidentes, viola todas las reglas internacionales de derechos humanos", afirmó.

A las 11.20 pm, tras casi 15 horas de ser arrestados, Berta Soler, Ángel Moya y María Cristina Labrada seguían desaparecidos por la policía política.

Captura de Facebook / Egberto Ángel Escobedo Morales

"Fueron secuestrados desde horas tempranas al salir a la calle para dirigirse a la misa dominical de la Iglesia católica. No aparecen como detenidos por la policía y se desconoce el lugar donde los tienen", subrayó Escobedo Morales en otro post.

Este fue el 24 domingo consecutivo de represión de la dictadura castrista contra las Damas de Blanco.

El pasado 18 de septiembre, su líder Berta Soler fue detenida por elementos de la policía política cuando salió a la calle con un cartel donde se leía "No votar por el Código de Familias", y comenzó a gritar consignas a favor de la libertad de los presos políticos.

La semana anterior, durante el 23 domingo de represión, al menos 14 Damas de Blanco fueron arrestadas en distintos lugares de Cuba, para impedirles su asistencia a misa.