Sofía, la hija pequeña de Alexander Delgado, es sometida a otra cirugía en Canadá

Sofía, la hija más pequeña del cantante cubano Alexander Delgado, fue sometida este miércoles a una cirugía en Canadá, según dio a conocer su mamá, la cubana María Vargas Aventín.

“Mañana finalmente operan (a) mi bebé, les pido a todos que pidan por ella, que salga bien, que Dios esté con ella en todo momento, que me la ilumine, yo sé que todo va a salir bien pero igual como madre estoy con mi corazón partido, pero bueno ahí voy, seré una madre fuerte para ella”, escribió Vargas en una publicación en Instagram aunque no detalló los motivos de la operación.

Los seguidores de la mamá de la niña le enviaron muchos mensajes de apoyo para darle fuerzas en este difícil momento.

Este jueves Vargas compartió un video de la pequeña Sofía, y por la imágenes y las palabras de la niña todo parece indicar que la cirugía salió muy bien.

“Me acaban de operar el otro día, no sé cómo me fue en mi cirugía porque ellos no me durmieron, yo me dormí sola porque estaba cansada”, dijo muy segura Sofía mientras mostraba su manito derecha aún con una tira adhesiva.

Cuando su mamá le preguntó cómo se sentía, la niña comenzó diciendo que “un poco bien”, pero después su sonrisa hablaba por sí sola de que realmente se siente muy bien.

Sofía también mandó mensaje a todas las personas que estuvieron pendientes de su cirugía. “Muchas gracias por apoyarme”, dijo la pequeña con mucha dulzura.

Esta no es la primera vez que la niña es sometida a una operación, pues en 2020 tuvo otra cirugía para extraer sus adenoides.

A inicios de octubre, Sofía cumplió seis años, una celebración a la que asistieron su papá Alexander y su hermana mayor Kuki Delgado, y que se convirtió en un momento muy especial para ella porque tuvo a toda su familia reunida a su lado.

Sofía es fruto de una relación fugaz entre el director de Gente de Zona y María Vargas. Fue en 2017 cuando el cantante supo de su existencia, luego de que la mamá de la niña pusiera una demanda de paternidad para que este la reconociera como su hija.

Un prueba de ADN confirmó los lazos sanguíneos entre ambos y Alexander accedió a reconocer a Sofía; no obstante, en ese tiempo Vargas le reclamó públicamente al artista más atención para la niña.

