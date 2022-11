El Micha lanzará su propio sello discográfico

El Micha acaba de anunciar el próximo lanzamiento de su sello discográfico Un Plug Music Récords, una grata sorpresa para los exponentes del género urbano de Cuba que buscan oportunidades para dar a conocer su música.

El anuncio fue publicado en la propia cuenta en Instagram del reguetonero: “Buenas noticias para la música urbana cubana la estrella del reguetón cubano El Micha sacará su propio sello discográfico (Un Plug Music Récords) de la mano del financista Diego R Vizcon”.

De acuerdo con la publicación, este sello discográfico abrirá “una nueva etapa para la música cubana y nuevas esperanzas para los talentos dentro y fuera de la isla”.

“Otra mentalidad, otra visión desde el siglo pasado, llegó el momento de separar a los buenos de los más o menos. Tengo el respeto, la credibilidad ya verán los resultados”, escribió el artista también en Instagram en un post posterior a la noticia.

Los seguidores de El Micha reaccionaron al anuncio y compartieron algunos comentarios: “Los que saben no lo dicen, los que saben lo demuestran. El talento se te nota y mira que lo has disimulado”; “Qué bueno. Felicidades. Siempre he pedido por tantos muchachos jóvenes que van surgiendo acá y no les dejan espacio para la música”; “Muchas gracias por abrirles una puerta a los nuevos talentos de la isla”.

Aunque El Micha no ha dado más detalles al respecto, algunos de sus followers en la red social están interesados en saber qué géneros musicales producirá el sello discográfico.

“¿Qué tipo de género de música firmará tu compañía? Lo digo porque en Cuba hay una pila de chamacos que están cantando trap que están mirando a otro nivel”, comentó uno de los seguidores de El Micha en los comentarios a la publicación.

Captura Instagram / El Micha

El artista solo respondió “ya verán la noticia oficial”, generando aún más expectativas con lo que traerá próximamente junto a Un Plug Music Récords.

Todo parece indicar que El Micha se ha propuesto ampliar aún más su carrera, ahora ya no solo como uno de los principales exponentes del género urbano de Cuba, sino también como productor musical.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.