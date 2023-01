Cubana que llegó a Miami con parole humanitario explica cómo lo hizo

Yanelis Benítez, una de las primeras cubanas en llegar a Miami con parole humanitario, conversó en directo con el periodista Mario J. Pentón de América TeVe para explicar los pasos que tuvo que dar en el proceso.

Yanelis llegó a Estados Unidos el jueves desde Varadero con su hija pequeña, gracias a que su hija mayor y su esposo en Estados Unidos hicieran de patrocinadores.

Acerca del requisito de vacunación, reveló que no le exigieron que mostrara ninguna tarjeta de inmunización, ni siquiera del COVID.

"Solamente lo pidieron dentro de la aplicación, que marcara una especie de declaración jurada que está puesta", precisó.

Sobre la entrevista con el oficial de migración, una vez llegada a Estados Unidos, aseguró que el proceso no fue nada complicado.

"Sí fue largo, porque ellos tienen que hacer una serie de documentación que toma un tiempo determinado. Pero en realidad solo me hicieron dos preguntas: la dirección donde me iba a quedar, que incluso como estaba nerviosa se me olvidó la dirección de mi hija y me dieron la opción de llamarla por teléfono y me lo dijera. Y la segunda, si mi otra hija, la pequeñita que entró conmigo, era mi hija", detalló.

"Estuve unas tres horas esperando, pero fue por la documentación. Te toman huellas, te tiran una fotografía..., pero preguntas, solo esas dos", recalcó.

Yanelis añadió que el parole es una especie de cartón pequeño que va presillado a una hoja del pasaporte.

"Además, yo había traído impreso el permiso de entrada y ahí también me pusieron el cuño del parole", acotó.

La beneficiada señaló que al momento de introducir los datos en la aplicación lo hizo en inglés, porque en español le daba error al poner la fecha.

"Cuando lo ponía en español, la fecha tú sabes que te la cambia: mes, día, año; y en inglés no (es mes, día, año). Entonces me daba un error, y cuando la puse en inglés me fue mucho más fácil llenarla así y la dejé así", dijo.

Otros documentos que llevó consigo y tampoco le pidieron fueron los antecedentes penales de Cuba y el certificado de nacimiento.

El permiso de viaje le llegó a la cuenta de correo electrónico de la aplicación.

En total, todo el proceso de Yanelis tardó apenas cuatro días.

En sus primeras declaraciones al arribar a Estados Unidos, relató que tuvo algunos problemas con la aplicación en Cuba, sobre todo con el escaneo facial, pero lo atribuyó a que había muchos usuarios tratando de entrar a la web. Tras varios intentos, finalmente lo consiguió.

"Realmente es muy rápido, es muy fácil, muy sencillo y no cuesta absolutamente nada. De hecho, lo único que cuesta es el pasaje y luego cuando ya estás aquí. Así que inténtelo, que parece un sueño, pero es real", expresó entonces a los cubanos que desean emigrar.