Premios "Ateje" distinguen a Alabau, Morelli y Moreno

La edición 2022 de los premios Ateje reconoció la obra de tres creadores cubanos emigrados: Magali Alabau, Rolando Morelli y Fernando Moreno, informó su promotor, Luis de la Paz.

Los premiados recibieron sus galardones en una ceremonia celebrada este fin de semana en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, de la ciudad floridana.

Alabau merece el premio porque no creo que exista en estos momentos otra escritora cubana con una poesía ardiente, de gran aliento y que transmita tanto desgarramiento, declaró de la Paz, fundador y director de la editorial Ateje, patrocinadora de los premios.

Morelli porque su prosa es muy frontal, directa, mientras que penetra con sutileza en la sicología de sus personajes, atrapando al lector y haciendo que sus textos brillen con elegancia y rigor narrativo; precisó.

Rolando Moreno es parte esencial de la vida del teatro cubano, ha trabajado mucho y sus puestas en escena resaltan por el buen ojo que tiene para escoger las obras que dirige. Gran visionario, brillante escenógrafo y hábil director de actores. El teatro cubano de Miami no hubiera brillado tanto sin él.

El propósito de los premios Editorial El Ateje es reconocer la labor de aquellos creadores cubanos que han contribuido de manera excepcional a enriquecer las artes cubanas fuera de la isla; y cada galardón lleva el nombre de otra figura cimera de la cultura cubana que representan la condición de exiliados, como fueron Ángel Cuadra, Carlos Victoria y José Pepe Escarpanter.



Magali Alabau (Cienfuegos,1945). Premio Ateje de Poesía 2022. Está considerada por la crítica como una de las más importantes voces de la poesía cubana contemporánea. Residió muchos años en Woodstock, Nueva York, hasta que se estableció en Naples, Florida, donde actualmente vive. Hasta mediados de los 80 desarrolló una amplia carrera teatral, y tras retirarse del teatro, comenzó a escribir poesía. Obtuvo el Premio de la Revista Lyra (New York, 1988), la Beca Oscar B. Cintas de creación literaria (1990-1991), y el Premio de Poesía Latina (1992) por su libro Hermana otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos de New York. Sus poemas han aparecido en revistas y antologías en Estados Unidos, Cuba, Europa y América Latina. Entre sus libros publicados se encuentran: Electra, Clitemnestra (1986), La extremaunción diaria (1986), Ras (1987), Hermana (1989), Hemos llegado a Ilión (1992), Liebe (1993), Dos mujeres (2011), Volver (2012), Amor fatal (2016), Mordazas (2019), Ir y venir (2017) y Ruinas (2021)



Rolando Morelli. (Horsens, Dinamarca, 1953). Premio Ateje de Narrativa 2022. Creció en Camagüey. Narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, editor y profesor universitario jubilado. Es editor general de la serie Dossier / Cuadernos monográficos, de Ediciones La Gota de Agua, con sede en Filadelfia, Pennsylvania (Estados Unidos). Entre sus títulos más recientes se encuentran la novela Historias que nunca nos contaron, presentada en la Maison de l’Amérique Latine, de París (ya traducida al francés); los libros de cuentos, En tabletas de barro y por otros medios, Cuentos argentinos de Cuba para un editor español, y la trilogía de relatos sobre el Mariel, Y el mar, de fondo. La revista digital venezolana, Letralia, tierra de letras, lo ha incluido entre los narradores de varios países que colaboran en el libro conmemorativo por el veinticinco aniversario de la publicación. Otros libros de relatos, y una compilación de la poesía del autor, aguardan su próxima publicación.



Rolando Moreno. Premio Ateje de Teatro 2022. Escenógrafo, director teatral y dramaturgo nacido en La Habana. Comenzó su carrera como diseñador en el Teatro Lírico Nacional. Años después se establece en Estados Unidos. Su carrera en Miami ha sido notable. Funda Maroma Players, institución con la que dirige, entre otras, Delito en la isla de las cabras, Divinas palabras y Un tranvía llamado deseo. Del dramaturgo Virgilio Piñera ha dirigido El no y Jesús. Otros trabajos, Esperando a Godot, Fuenteovejuna, Alguien quiere decir una oración, Josefina la viajera, Si vas a comer espera por Virgilio, La retirada de Moscú, Tres tazas de trigo, El médico a palos, Sabina y Lucrecia, Ligazón, El malentendido, Las sillas, Retrato de Aura, Lorca con un vestido verde, La libertad prestada y Los intereses creados. De su autoría son, las obras Alma de Cuba, Casa de Marina y Sin retorno, entre otras.