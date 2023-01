Gloria Álvarez recuerda a su padre cubano: "Gracias por enseñarme a ser valiente"

La politóloga guatemalteca Gloria Álvarez recordó este viernes a su padre cubano y le agradeció por enseñarla a ser valiente.

Su padre José Manuel Álvarez Torriente nació en Cienfuegos un día como hoy, hace 74 años, y falleció en 2020 en Guatemala, donde se radicó tras salir de Cuba.

"El piloto que me enseñó a volar, sin olvidar nunca cuándo aterrizar… 27 de enero de 1949, Cienfuegos, Cuba - 08 de agosto de 2020, Guatemala", escribió Álvarez junto a una hermosa foto que sacó del baúl de los recuerdos para honrar a su papá.

La politóloga recordó que fue estando en México que se enteró de la muerte de su papá, quien precisamente la enseñó a amar ese país, su cultura y su gente.

"'Vas a ver', me dijiste. En México la gente es simpatiquísima, la comida buenísima y el ambiente alegrísimo", recordó.

Álvarez dijo que su papá era "la persona que más sufría por no tenerme cerca pero a la vez la única que me impulsaba a ir cada vez más cuando me moría del miedo".

La también escritora y presentadora de televisión recordó que cuando decidió visitar Venezuela para experimentar de primera mano los estragos del régimen socialista, su padre se opuso pero luego la apoyó incondicionalmente cuando supo que la estaban siguiendo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

"Lo mismo cuando fui a Caracas en 2015 y te llamé asustada del hotel diciéndote que me ataba siguiendo el SEBIN y que era muy duro ver un país tan miserable. Ver por primera vez en la vida real lo que los abuelitos tantas veces me contaron de Cuba. Y a pesar de que tú eras quien más se opuso a que yo fuera a Venezuela, en ese momento me calmaste, aun cuando tú estabas aterrado y me diste fuerza", contó.

Gloria Álvarez, quien en 2019 se postuló a la presidencia de su país, es una férrea crítica del régimen cubano y denuncia con frecuencia la situación de Cuba. La politóloga es conocida por su activismo en contra del socialismo.

Nació en Guatemala de madre húngara y padre cubano. Sus abuelos paternos también eran cubanos, él habanero y ella de Cienfuegos, y están enterrados en Guatemala junto a su padre.